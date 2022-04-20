Дожди продолжатся, но будет теплеть: какой будет погода до Пасхи

Дождливая погода будет сохраняться еще несколько дней

Практически по всей территории Украины до конца недели будет сохраняться облачная погода с периодическими дождями. Заметно теплеть в стране начнет лишь на выходных.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В четверг дожди пройдут по всей территории Украины за исключение Луганской и Закарпатской областей. Температура воздуха будет сохраняться в пределах +7…+11 градусов, однако на Востоке нашей страны столбик термометра может подняться до +14 градусов.

Дождливая погода будет сохраняться в пятницу на Западе и Севере Украины, кроме того осадки стоит ожидать в Донецкой и Луганской областях, жители остальных частей страны смогут насладиться сухой и малооблачной погодой, а также потеплением до +11…+15 градусов.

В субботу, 23 апреля, Западные области все также будет заливать дождями, также осадки выпадут в Центре и на Юге. В западной части страны температура воздуха будет сохраняться на уровне +11…+14 градусов, а жители остальной части Украины ощутить потепление до +17 градусов.

Ощутимое потепление придет на Запад лишь в воскресенье, тогда же там закончатся дожди. А вот в остальных областях стоит быть готовыми к грозам.

Уже начиная с понедельника, дожди в большинстве регионов Украины закончатся, а столбик термометра и вовсе будет подниматься выше +20.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин обещает на Пасху в Украине в 2022 году до 15 градусов тепла. Вместе с тем по его прогнозу, в пасхальные дни могут идти сильные дожди, а еще будет ветрено.