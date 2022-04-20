Укр

Заморозки, штормовой ветер и ливни: погода перед Пасхой готовит сюрпризы

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Прогноз погоды на 20 апреля Новость обновлена 20 апреля 2022, 07:07
Прогноз погоды на 20 апреля

Синоптики прогнозируют заморозки и сильные дожди.

В Украине в ближайшие несколько дней будет холодная и дождливая погода.

За данными Укргидрометцентра, в среду, 20 апреля, в северных и восточных областях небольшой, местами умеренный дождь на остальной территории днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В большинстве западных областях утром ожидаются заморозки -1…-3°, днем температура воздуха прогреется до +10…+12° тепла.

На севере страны ожидается ясная погода, в Черниговской, Сумской областях днем температура воздуха поднимется до +10…+12° тепла.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем прогнозируют незначительный дождь, температура воздуха +9…+11° тепла.

На юге и в Крыму синоптики обещают небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +4…+6°, днем поднимется до +13°.

В Киеве 20 апреля без существенных осадков, утром +2…+4°, днем до +9…+11°.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля
Прогноз погоды в Украине на 20 апреля

21 апреля в большинстве областей Украины прогнозируют дожди, в Хмельницкой, Ровенской, Винницкой областях — ливни. На востоке ожидаются грозы.

Ветер юго-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5° днем +10…+12°, на востоке страны до +16°.

В Киеве в четверг ожидается дождь, температура воздуха ночью +2…+4° днем +9…+11°.

Прогноз погоды в Украине на 21 апреля
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве с 21 по 23 апреля прогнозируют сильные дожди.

Прогноз погоды в Киеве 20-26 апреля
Прогноз погоды в Киеве 20-26 апреля

В Харькове со следующей недели ожидается потепление до +21°.

Прогноз погоды в Харькове 20-26 апреля
Прогноз погоды в Харькове 20-26 апреля

Во Львове похолодает, ожидаются заморозки. 20 апреля температура воздуха опустится утром до -1°, днем до +8°. С четверга прогнозируют сильные дожди.

Прогноз погоды во Львове 20-26 апреля
Прогноз погоды во Львове 20-26 апреля

В Одессе в ближайшие дни прогнозируют незначительные осадки. Днем переменная облачность, до +10…+12° тепла. 24 апреля, на Пасху, потеплеет до +13°.

Прогноз погоды в Одессе 20-26 апреля
Прогноз погоды в Одессе 20-26 апреля

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидаются незначительные осадки. На Пасху прогнозируют ливни, температура воздуха +9…+15° тепла.

Прогноз погоды в Днепре 20-26 апреля
Прогноз погоды в Днепре 20-26 апреля

Отметим, синоптики подробно рассказали, какой будет погода на Пасху, 24 апреля.

Напомним, что у православных восточного обряда началась Страстная неделя, что можно и нельзя делать в эти дни — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Погода #Дожди #Заморозки #Прогноз погоды
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