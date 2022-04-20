Рус

Заморозки, штормовий вітер та зливи: погода перед Великоднем готує сюрпризи

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
529
Прогноз погоди на 20 квітня Новина оновлена 20 квітня 2022, 07:07
Прогноз погоди на 20 квітня

Синоптики прогнозують заморозки та сильні дощі.

В Україні у найближчі кілька днів буде холодна та дощова погода.

Так за даними Укргідрометцентру, у середу, 20 квітня, у північних та східних областях невеликий, місцями помірний дощ на решті території вдень без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

У більшості західних областях вранці очікуються заморозки -1...-3°, вдень температура повітря прогріється до +10...+12° тепла.

На півночі країни очікується ясна погода, у Чернігівській, Сумській областях вдень температура повітря підніметься до +10…+12° тепла.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень прогнозують незначний дощ, температура повітря +9…+11° тепла.

На півдні та в Криму синоптики обіцяють невеликий дощ. Вранці температура повітря становитиме +4…+6°, вдень підніметься до +13°.

У Києві 20 квітня без істотних опадів, вранці +2...+4°, вдень до +9...+11°.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

21 квітня у більшості областей України прогнозують дощі, у Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій областях – зливи. На сході очікуються грози.

Вітер південно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +3...+5° вдень +10...+12°, на сході країни до +16°.

У Києві в четвер очікується дощ, температура повітря вночі +2...+4° вдень +9...+11°.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві з 21 до 23 квітня прогнозують сильні дощі.

Прогноз погоди у Києві 20-26 квітня
Прогноз погоди у Києві 20-26 квітня

У Харкові наступного тижня очікується потепління до +21°.

Прогноз погоди у Харкові 20-26 квітня
Прогноз погоди у Харкові 20-26 квітня

У Львові похолодає, очікуються заморозки. 20 квітня температура повітря опуститься вранці -1°, вдень до +8°. Із четверга прогнозують сильні дощі.

Прогноз погоди у Львові 20-26 квітня
Прогноз погоди у Львові 20-26 квітня

В Одесі найближчими днями прогнозують незначні опади. Вдень мінлива хмарність, до +10…+12° тепла. 24 квітня, на Великдень, потеплішає до +13°.

Прогноз погоди у Одесі 20-26 квітня
Прогноз погоди у Одесі 20-26 квітня

У Дніпрі у найближчі кілька діб очікуються незначні опади. На Великдень прогнозують зливи, температура повітря +9…+15° тепла.

Прогноз погоди у Дніпрі 20-26 квітня
Прогноз погоди у Дніпрі 20-26 квітня

Зазначимо, синоптики докладно розповіли, якою буде погода на Великдень, 24 квітня.

Нагадаємо, що у православних східного обряду розпочався Страсний тиждень, що можна і не можна робити у ці дні – читайте у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Погода #Дощі #Заморозки #Прогноз погоди
На сході країни продовжуються бої
Україна
Окупанти намагаються наступати, але зазнають тяжких втрат: Генштаб назвав найгарячіші точки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На сході країни продовжуються бої
Окупанти намагаються наступати, але зазнають тяжких втрат: Генштаб назвав найгарячіші точки
Дата публікації
Категорія
Поки що речовину визначити не вдалося, проте сам факт її застосування підтверджується
Під Ізюмом застосували хімічну зброю? Арестович розкрив деталі
Дата публікації
Категорія
Армія рф сподівається, що результат боїв за Маріуполь може змінити хід війни
росія тисне на "гарячі" точки фронту, Маріуполь хочуть зламати: свіжі карти боїв
Дата публікації
Категорія
Українські літаки
Україна вже отримала від Заходу винищувачі: подробиці Пентагону
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням