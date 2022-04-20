Заморозки, штормовий вітер та зливи: погода перед Великоднем готує сюрпризи

Синоптики прогнозують заморозки та сильні дощі.

В Україні у найближчі кілька днів буде холодна та дощова погода.

Так за даними Укргідрометцентру, у середу, 20 квітня, у північних та східних областях невеликий, місцями помірний дощ на решті території вдень без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

У більшості західних областях вранці очікуються заморозки -1...-3°, вдень температура повітря прогріється до +10...+12° тепла.

На півночі країни очікується ясна погода, у Чернігівській, Сумській областях вдень температура повітря підніметься до +10…+12° тепла.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень прогнозують незначний дощ, температура повітря +9…+11° тепла.

На півдні та в Криму синоптики обіцяють невеликий дощ. Вранці температура повітря становитиме +4…+6°, вдень підніметься до +13°.

У Києві 20 квітня без істотних опадів, вранці +2...+4°, вдень до +9...+11°.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

21 квітня у більшості областей України прогнозують дощі, у Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій областях – зливи. На сході очікуються грози.

Вітер південно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +3...+5° вдень +10...+12°, на сході країни до +16°.

У Києві в четвер очікується дощ, температура повітря вночі +2...+4° вдень +9...+11°.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві з 21 до 23 квітня прогнозують сильні дощі.

Прогноз погоди у Києві 20-26 квітня

У Харкові наступного тижня очікується потепління до +21°.

Прогноз погоди у Харкові 20-26 квітня

У Львові похолодає, очікуються заморозки. 20 квітня температура повітря опуститься вранці -1°, вдень до +8°. Із четверга прогнозують сильні дощі.

Прогноз погоди у Львові 20-26 квітня

В Одесі найближчими днями прогнозують незначні опади. Вдень мінлива хмарність, до +10…+12° тепла. 24 квітня, на Великдень, потеплішає до +13°.

Прогноз погоди у Одесі 20-26 квітня

У Дніпрі у найближчі кілька діб очікуються незначні опади. На Великдень прогнозують зливи, температура повітря +9…+15° тепла.

Прогноз погоди у Дніпрі 20-26 квітня

Зазначимо, синоптики докладно розповіли, якою буде погода на Великдень, 24 квітня.

Нагадаємо, що у православних східного обряду розпочався Страсний тиждень, що можна і не можна робити у ці дні – читайте у матеріалі "Телеграфу".