Дощі продовжаться, але теплітиме: якою буде погода до Великодня

Дощова погода зберігатиметься ще кілька днів

Практично на всій території України до кінця тижня зберігатиметься хмарна погода з періодичними дощами. Помітно тепліти в країні почне лише на вихідні.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У четвер дощі пройдуть по всій території України, за винятком Луганської та Закарпатської областей. Температура повітря зберігатиметься в межах +7…+11 градусів, проте на Сході нашої країни стовпчик термометра може піднятися до +14 градусів.

Дощова погода зберігатиметься у п’ятницю на Заході та Півночі України, крім того, опади варто очікувати в Донецькій та Луганській областях, жителі інших частин країни зможуть насолодитися сухою та малохмарною погодою, а також потеплінням до +11…+15 градусів.

У суботу, 23 квітня, Західні області все також заливатимуть дощами, також опади випадуть у Центрі та на Півдні. У західній частині країни температура повітря зберігатиметься на рівні +11…+14 градусів, а мешканці решти України відчутимуть потепління до +17 градусів.

Відчутне потепління прийде на Захід лише в неділю, тоді там закінчаться дощі. А ось в решті областей варто бути готовими до гроз.

Вже починаючи з понеділка, дощі у більшості регіонів України закінчаться, а стовпчик термометра взагалі підійматиметься вище +20.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін обіцяє на Великдень в Україні у 2022 році до 15 градусів тепла. Водночас за його прогнозом, у великодні дні можуть йти сильні дощі, а ще буде вітряно.