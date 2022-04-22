Нарешті весна? Синоптики розповіли, яку погоду очікувати українцям на наступному тижні

Дощова погода скоро покине українські регіони

В Україну суне справжня весна. Вже з наступного тижня стовпчики термометрів сягнуть +20 градусів, погода буде теплою та сонячною в більшості куточків країни.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила головна народна синоптикиня країни Наталка Діденко, з понеділка, 25 квітня, в Україні температура повітря може перетнути позначку в +20 градусів.

За прогнозами порталу "sinoptik.ua", погодні умови у столиці на наступному тижні, з 25 квітня по 1 травня будуть вже по-весняному теплими. Показники температурних стовпчиків поповзуть догори і сягатимуть від +7 до +15 градусів тепла. Дощова погода очікується 25 та 26 квітня, в інші дні — переважно без опадів.

Прогноз погоди у Києві

Для харків'ян наступний тиждень також принесе хорошу погоду. Опадів взагалі синоптики не прогнозують, натомість сонячна погода буде змінюватися хмарною. Температурні показники коливатимуться від +7 до +10 градусів у нічні години та сягатимуть +15…+21 у денні. Найтеплішим днем буде вівторок.

Прогноз погоди у Харкові

У Дніпрі очікується +9…+21 градус. Опадів також не передбачається. У понеділок та вівторок синоптики обіцяють найтеплішу погоду від +19 до +21 градусу, проте з середи трохи похолодає до +13…+15 градусів.

Прогноз погоди у Дніпрі

У місті Лева дощитиме 25, 25, 28 та 30 квітня. Температура повітря утримуватиметься на позначках від +4 до +10 градусів у нічні години, удень коливатиметься від +11 до +17 градусів.

Прогноз погоди у Львові

Одеситам синоптики пророкують на наступному тижні переважно сонячну погоду без опадів. У темну пору доби в Одесі очікується +9…+11 градусів, а от у світлу пору доби буде вже по-весняному тепло: від +11 до +19 градусів.

Прогноз погоди в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні найближчими днями синоптики обіцяють дощі та невелике потепління.