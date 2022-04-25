Май удивит киевлян заморозками: синоптики назвали самые холодные дни

Начало следующей недели принесет в Украину временное похолодание и заморозки, ведь на украинские области движется холодный циклон. Что касается осадков, то их станет гораздо меньше.

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Как сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич, в текущую неделю в Украине преимущественно ожидается теплая погода, однако уже со следующей недели показатели температурных столбиков поползут вниз. В Украине ожидается похолодание и ночные заморозки до -2 градусов.

"Воздух во всех областях прогреется в дневные часы до +18…+23 градусов, а местами даже выше, с отклонением от нормы на 3-6 градусов. Кроме того, и ночи станут гораздо комфортнее", — сообщил эксперт.

Согласно его сведениям, с 25 апреля по 1 мая в украинских областях будет периодически дождливо, местами следует ожидать грозы, а по утрам — сильные туманов.

Портал "weather" информацию о временном похолодании в украинских регионах подтверждает. В частности, согласно обнародованным сведениям, в Киеве температурные столбики поползут вниз 3 и 4 мая. В эти дни в украинской столице ожидается похолодание до -2...-1 градуса в темное время суток.

Погода в Киеве в начале мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине движется потепление и дождливая погода, которая будет содержаться в разных уголках страны вплоть до начала следующей недели.