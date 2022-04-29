В Україну йде похолодання, у ряді областей заморозки — погода на вихідні

Найближчими дням похолодає, істотних опадів не передбачається.

В Україні йде похолодання, в деяких областях очікується дощ.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У п’ятницю, 29 квітня, у західних регіонах без дощів. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +13...+15° тепла.

На півночі та центрі країни очікується суха погода, лише у Черкаській та Кропивницькому вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі +6...+8°, вдень +13...+15° тепла.

На сході України буде тепло та сухо, температура повітря вночі +7…+9°, вдень +14…+16° тепла, подекуди до +19°.

На півдні та у Криму місцями синоптики прогнозують дощі. Температура повітря вночі +8...+10°, вдень +16...+18° тепла.

У Києві у п’ятницю синоптики не прогнозують опадів, уночі +4…+6°, вдень +12…+14° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня

На вихідних погода суттєво не зміниться, лише 30 квітня у північних, західних та центральних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3°.

Відчутно похолодає у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Волинській областях. На решті території України заморозки не прогнозуються. Вдень +13...+15° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня

1 травня погода буде сухою, але прохолодною — в деяких регіонах вночі температура повітря опуститься до +1° тепла. Вдень +13...+15° тепла, на сході та півдні +16...+19°.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчий тиждень буде наступною:

У Києві найближчого тижня опадів не очікується, встановиться малохмарна погода. Температура вночі від +6 до +11°, вдень від +12 до +18°

Прогноз погоди у Києві 29 квітня - 5 травня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують малохмарну погоду. Температура повітря коливатиметься від +13 до +18° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 29 квітня - 5 травня

У Львові дощі очікуються на початку травня. Вночі температура опускатиметься до +4° тепла, вдень від 14 до 18° тепла.

Прогноз погоди у Львові 29 квітня - 5 травня

В Одесі 29 квітня прогнозують дощ, вдень до 13 тепла. На вихідні без опадів.

Прогноз погоди в Одесі 29 квітня - 5 травня

У Дніпрі 29 квітня очікується похмура погода. У суботу дощ, вночі +8...10°, вдень +15...17°.

Прогноз погоди у Дніпрі 29 квітня - 5 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.

Останній місяць весни не порадує і сонячними днями, а ось чого вистачатиме, так це опадів, особливо в останні два тижні.

Крім того, дізнайтеся, що обов’язково потрібно посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.