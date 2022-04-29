В Украину идет похолодание , в ряде областей заморозки - погода на выходные

В ближайшие несколько суток похолодает, существенных осадков не предвидится.

В Украину идет похолодание в ряде областей ожидается дождь.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В пятницу, 29 апреля, в западных регионах без дождей. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +13…+15° тепла.

На севере и центре страны ожидается сухая погода, лишь в Черкасской и Кропивницком днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +13…+15° тепла.

На востоке Украины будет тепло и сухо, температура воздуха ночью +7…+9°, днем +14…+16° тепла, местами до +19°.

На юге и в Крыму местами синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +16…+18° тепла.

В Киеве в пятницу синоптики не прогнозируют осадков, ночью +4…+6°, днем +12…+14° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля

На выходных погода существенно не изменится, только 30 апреля в северных, западных, и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3°.

Ощутимо похолодает в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории Украины заморозки не прогнозируются. Днем +13…+15° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 30 апреля

1 мая погода будет сухая, но прохладная — в некоторых регионах ночью температура воздуха опустится до +1° тепла. Днем +13…+15° тепла, на востоке и юге +16…+19°.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшую неделю будет следующей:

В Киеве в ближайшую неделю осадков не ожидается, установится малооблачная погода. Температура ночью от +6 до +11°, днем от +12 до +18°

Прогноз погоды в Киеве 29 апреля - 5 мая

В Харькове в ближайшие несколько дней прогнозируют малооблачную погоду. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +18° тепла.

Прогноз погоды в Харькове 29 апреля - 5 мая

Во Львове дожди ожидаются в начале мая. Ночью температура будет опускаться до +4° тепла, днем от 14 до 18° тепла.

Прогноз погоды во Львове 29 апреля - 5 мая

В Одессе 29 апреля прогнозируют дождь, днем до 13° тепла. На выходных без осадков.

Прогноз погоды в Одессе 29 апреля - 5 мая

В Днепре 29 апреля ожидается пасмурная погода. В субботу дождь, ночью +8…10°, днем +15…17°.

Прогноз погоды в Днепре 29 апреля - 5 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.

Последний месяц весны не порадует и солнечными днями, а вот чего будет хватать, так это осадков, особенно в последние две недели.

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