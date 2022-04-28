Травневі свята 2022: як відпочиваємо і чи будуть додаткові вихідні (інфографіка)

Під час дії військового стану додаткові вихідні дні не передбачені

Традиційно в Україні на травневі свята 2-го та 9-го числа оголошують додаткові вихідні. Однак в умовах дії воєнного стану вони були скасовані. Ці дні будуть звичайними робітниками, і оплата за них здійснюватиметься в стандартному порядку.

Про це повідомили у Державній службі України з питань праці. Такі правила передбачені зміненим трудовим законодавством, яке діє під час воєнного стану.

Календар свят та вихідних у травні 2022

Навесні 2022 року мали бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) та 9 травня (святковий день). Це передбачає 73 стаття Кодексу законів про працю.

"Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП про визначення святкових та неробочих днів", – пояснюють у Держпраці.

Крім зміни у призначенні вихідних днів, новий закон передбачає можливість запровадження 12-годинного робочого дня (при 5-денному робочому тижні) до 60 годин на тиждень. До того ж роботодавець не несе відповідальності за несвоєчасну виплату зарплати – якщо доведе, що це викликано бойовими діями.

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