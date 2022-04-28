Когда лучше сажать картофель, а когда рассаду помидоров: календарь огородника на май (таблица)

Благоприятные и неблагоприятные дни в мае для посадки рассады овощей, корнеплодов и зелени.

Май это самый загруженный для каждого огородника и садовода месяц. С долгожданным теплом приходит время высаживать в открытую почву рассаду огурцов, перца, капусты, моркови, фасоли, тыквы, зелени. На клумбах приходит пора садить луковичные цветы.

Кроме того, начало мая — это лучшее время для посадки картофеля. Важно, чтобы ночью температура уже не падала ниже +8 градусов, а почва хорошо прогрелась. Если ночью и утром в регионе еще заморозки, то лучше подождать до середины месяца.

Лунный календарь подскажет, какие дни считаются плодородными, а в какие фазы Луны лучше ничего не сеять.

Посевной календарь на май 2022 года выглядит следующим образом:

благоприятные дни для посева/посадки овощных культур (в таблице зеленый): 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

неблагоприятные дни (в таблице розовый): 16, 21, 22, 29, 30, 31;

нейтральные дни (в таблице серый): 3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 25, 26.

Посевной календарь на май 2022 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Какие овощи сажать в мае:

Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 23-24, 28-29 мая.

Подходящими для посадки кабачков станут дни: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Капусту можно сажать 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28.

Удачные даты посадки картофеля в мае: 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.

Лук лучше садить 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

В мае сеют морковь 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Огурцы посадить надо 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28 мая.

Перец сажаем 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Помидоры сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Дни посадки майского редиса: 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Благоприятные для посадки свеклы дни в мае: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Посадить тыкву согласно лунному календарю нужно 15, 17, 22-25, 28, 29 мая.

В мае чеснок можно посадить в следующих числах: 1, 2, 15, 17-20, 27, 28.

Петрушка, салат, укроп, шпинат можно садить 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.