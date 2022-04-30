На яку погоду чекати в Україні у травні: прогноз синоптиків

Травень порадує українців теплою погодою, але не у всіх регіонах

У травні, який розпочнеться не з вихідних через воєнний стан у нашій країні, українці можуть очікувати потепління, але водночас синоптики прогнозують дощі та нічні заморозки.

Прогноз погоди на травень 2022 року в Україні – у матеріалі "Телеграфу".

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Прогноз Укргідрометцентру

На сайті Укргідрометцентру повідомляють, що середня місячна температура у травні очікується на рівні 15-18 градусів тепла, у Карпатах – до +11-14. Зазначається, що це на 1-1,5 градуси вище за норму, але на північному заході та північному сході країни – майже відповідає показникам.

За даними метеорологів, місячна кількість опадів може становити 35-82 мм (у Карпатах 102-128 мм). Такі показники перебувають у межах місячної норми.

Прогноз синоптика

Як йдеться у прогнозі кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича на ресурсі "Метеопрог", у травні в Україні випадатиме опадів менше на 10-35%, порівнюючи з кліматичною нормою. Майже у нормі опади будуть на сході країни. Тоді як найбільш посушлива погода переважатиме в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій та Тернопільській областях. Як зазначає синоптик, така ситуація може призвести до посухи ті підвищеної пожежної небезпеки. У другій половині травня, згідно з прогнозом Кібальчича, можливі шквали й гради.

У всіх областях, крім центральних і місцями західних, травень очікується прохолодним. Температура буде нижчою за середні показники на 0,5-2 градуси. Натомість Кібальчич прогнозує досить теплий травень для мешканців Закарпаття, Буковини та Львівщини, оскільки там, навпаки, очікується перевищення норми на 0,5-1 градус.

На початку травня синоптик попереджає про нічні заморозки на поверхні ґрунту по всій Україні, крім півдня і південного сходу. Далі "мінус" почне відступати.

Прогноз народних синоптиків

Народний синоптик Володимир Деркач розповів "Телеграфу", що початок травня супроводжуватиметься опадами. Але в ті дні, коли погода буде суха, обіцяє досить комфортну температуру повітря. На хвилю потепління, за словами Деркача, можна чекати не раніше 11 травня. Наприкінці місяця народний синоптик не обіцяє настання літньої погоди, але каже, що погодні умови будуть комфортними.

Як повідомив "Телеграфу" народний синоптик Станіслав Щедрін, у травні можливі небезпечні погодні явища. Серед яких він називає дуже сильні зливи, сильні грози, гради, шквали та смерчі. Загалом, за його словами, останній місяць весни буде доволі теплим.

Нагадаємо, синоптики попередили про заморозки у багатьох регіонах України у перші дні травня. Судячи з прогнозів, найближчим часом українцям потрібно готуватися до прохолодної і дощової погоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 до 10 травня в Україні прогнозують дощі. Але в цей же період настане потепління, дату повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.