Коли краще садити картоплю, а коли розсаду помідорів: календар городника на травень (таблиця)

Сприятливі та несприятливі дні у травні для посадки розсади овочів, коренеплодів та зелені.

Травень це найбільш завантажений для кожного городника та садівника місяць. З довгоочікуваним теплом приходить час висаджувати у відкритий ґрунт розсаду огірків, перцю, капусти, моркви, квасолі, гарбузів, зелені. На клумбах настав час садити цибулинні квіти.

Крім того, початок травня – це найкращий час для посадки картоплі. Важливо, щоб уночі температура вже не падала нижче +8 градусів, а ґрунт добре прогрівся. Якщо вночі та вранці у регіоні ще заморозки, то краще почекати до середини місяця.

Місячний календар підкаже, які дні вважаються родючими, а в які фази Місяця краще нічого не сіяти.

Посівний календар на травень 2022 року виглядає так:

сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур (у таблиці зелений): 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28;

несприятливі дні (у таблиці рожевий): 16, 21, 22, 29, 30, 31;

нейтральні дні (у таблиці сірий): 3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 25, 26.

Посівний календар на травень 2022 року: сприятливі та несприятливі дні

Які овочі садити у травні:

Висадити насіння бобів, квасолі, гороху краще 16, 17, 22-24, 28-29 травня.

Придатними для посадки кабачків стануть дні: 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Капусту можна садити1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28.

Вдалі дати посадки картоплі у травні: 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.

Цибулю краще садити 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

У травні сіють моркву 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Огірки посадити треба 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28 травня.

Перець саджаємо 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Помідори сіяти і пересаджувати розсаду, що вже підросла, можна 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Дні посадки травневої редиски : 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Сприятливі для посадки буряків дні у травні: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Посадити гарбуз згідно з місячним календарем потрібно 15, 17, 22-25, 28, 29 травня.

У травні часник можна посадити у наступних числах: 1, 2, 15, 17-20, 27, 28.

Петрушка, салат, кріп, шпинат можна садити 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.