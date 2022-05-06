Заморозки на ґрунті та дощі з грозами: яким регіонам України погода підготувала неприємний сюрприз

У деяких регіонах очікуються нічні заморозки та невеликі дощі

Найближчі декілька днів в Україні очікується суттєве погіршення погоди, яке принесе антициклон під назвою "Ünal". Через це у більшості регіонів 7 та 8 травня протримається прохолодна погода, а на Лівобережжі взагалі очікуються заморозки.

Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кибальчич на сайті meteoprog.

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У суботу, 7 травня, по всій Україні буде прохолодно, а у західних областях очікуються невеликі короткочасні дощі. У Карпатах синоптик прогнозує помірні опади з грозами, а місцями навіть з градом.

Температура вночі коливатиметься у межах від +2 до +7 градусах, а в східних, північних та Дніпропетровській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -3 градусів. У західних областях вночі буде від +5…+10 градусів. Вдень повітря в Україні прогріється до +15…+20°С, на Закарпатті до +23°С.

У неділю, 8 травня, антициклон відступить, однак очікуються невеликі, місцями помірні дощі із грозами у західних та північних областях України. У інших областях буде сухо.

Нічна температура підвищиться до +4 +9 градусів тепла, однак на Сході збережуться заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -3°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +18 +23 градусів вище нуля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики назвали дату різкого потепління в Україні — у деяких районах очікується до +27 градусів тепла.