Заморозки на почве и дожди с грозами: каким регионам Украины погода подготовила неприятный сюрприз

В некоторых регионах ожидаются ночные заморозки и небольшие дожди

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается существенное ухудшение погоды, которое принесет антициклон под названием "Ünal". Поэтому в большинстве регионов 7 и 8 мая продержится прохладная погода, а на Левобережье вообще ожидаются заморозки.

Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич на сайте meteoprog.

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В субботу, 7 мая, по всей Украине будет прохладно, а в западных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди. В Карпатах синоптик прогнозирует умеренные осадки с грозами, местами даже с градом.

Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, а в восточных, северных и Днепропетровской областях будут заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 градусов. В западных областях ночью будет от +5…+10 градусов. Днем воздух в Украине прогреется до +15…+20°С, в Закарпатье до +23°С.

В воскресенье 8 мая антициклон отступит, однако ожидаются небольшие, местами умеренные дожди с грозами в западных и северных областях Украины. В других областях будет сухо.

Ночная температура повысится до +4+9 градусов тепла, однако на Востоке сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3°С. Днем столбики термометров покажут до +18+23 градусов выше нуля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики назвали дату резкого потепления в Украине — в некоторых районах ожидается до +27 градусов тепла.