Погода на Троицу в Украине - где будет идти дождь и что это предвещает

Начинается затяжно влажный сезон

Один из важнейших в христианской традиции праздников — Троица. Он в Украине празднуется в 2022 году в разные дни. Христиане западного обряда встретят Зеленые святки 5 июня, а восточного — неделей позднее, 12 июня. В древние времена по погоде в этот день определяли будущее лето.

Согласно долгосрочному прогнозу метеорологического сайта Gismeteo, ближайший месяц в Украине будет весьма влажным и дождевым.

Праздничные воскресенья 5 и 12 июня отметятся осадками по всей стране. На Троицу по западному обряду дождей следует ждать во всех регионах. В крупных городах будет отличаться температура — на западе страны, в частности во Львове, будет прохладнее — 5.06 ожидается +16 градусов, а жарче всего будет в Одессе +22.

Спустя неделю, на Троицу по восточному обряду, дожди сохранятся в Днепре, Запорожье, Львове и Харькове, тогда как в Киеве и Одессе погода обещает быть солнечной с температурой до +26 +28 по Цельсию.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Киеве

Согласно народным приметам, Троица подсказывает погоду на лето и часть будущего урожая. Если на праздник идет дождь, то следует не только готовиться к обилию грибов, но и к дождливому лету. При этом осадки на Зеленые святки обещают также и тепло в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину идет антициклон, который принесет с собой не только ухудшение погоды, но и заморозки в части регионов. Настоящего жаркого лета стоит ждать в конце июня, затем погода будет переменчивой, согласно погодного календаря Леонида Горбаня.