Когда Троица в Украине в 2022 году: дата и история праздника
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Праздник не имеет постоянной даты, потому что привязан к празднованию Пасхи
Троица или Зеленые святки – это один из крупнейших и величайших христианских праздников в церковном календаре, который относится к числу двунадесятых. Фиксированной даты у праздника нет, и она меняется из года в год, поскольку привязана к лунно-солнечному календарю и дате празднования Пасхи.
"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Троица в Украине в 2022-м году, а также об истории и традициях праздника.
Троица в Украине: дата в 2022-м году
Традиционно Троица приходится на 50-й день после Пасхи, что значит, что в 2022-м году православные восточного обряда будут отмечать праздник 12 июня, а христиане западного обряда неделей ранее — 5 июня.
Даты разные из-за разницы в календарях. Православные восточного обряда пользуются юлианским календарем, а западного – григорианским.
Троица 2022: история и традиции праздника
В этот праздник церковь вспоминает важное библейское событие, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на Пресвятую Богородицу и апостолов Иисуса Христа. После этого они научились предсказывать и исцелять от различных болезней. А свое название "Троица" праздник получил, потому что в этот день людям открылась Пресвятая Троица (три обличия Бога) — Отец, Сын и Святой Дух.
Православные верующие в ночь перед Святой Троицей идут в храм, в котором совершается Божественная литургия. Священники надевают ризы зеленого цвета, а во время молитв обязательно вспоминают победу Иисуса Христа над смертью.
Также храм и дома на Троицу принято украшать зелеными и пряными травами, а также ароматными цветами. Люди верят, что это защищает от зла и дарит здоровье и удачу.
Троица 2022: что нельзя делать
- Нельзя купаться в водоемах.
- Нельзя ссориться и конфликтовать в этот день.
- Запрещено работать в поле и огороде, а также по дому.
- Нельзя ходить в лес.
- Запрещено рубить деревья.
Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022 года дополнительные выходные на праздники.
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