Коли Трійця в Україні у 2022 році: дата та історія свята

Свято не має постійної дати, бо прив’язане до святкування Великодня

Трійця або Зелені святки – це одне з найбільших і найбільших християнських свят у церковному календарі, який належить до дванадесятих. Фіксованої дати у свята немає, і вона змінюється рік у рік, оскільки прив’язана до місячно-сонячного календаря та дати святкування Великодня.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Трійця в Україні у 2022-му році, а також про історію та традиції свята.

Трійця в Україні: дата у 2022-му році

Традиційно Трійця припадає на 50-й день після Великодня, що означає, що у 2022 році православні східного обряду відзначатимуть свято 12 червня, а християни західного обряду тижнем раніше — 5 червня.

Дати різні через різницю в календарях. Православні східного обряду користуються юліанським календарем, а західного – григоріанським.

Трійця 2022: історія та традиції свята

У це свято церква згадує важливу біблійну подію, коли Святий Дух у вигляді вогненних язиків зійшов на Пресвяту Богородицю та апостолів Ісуса Христа. Після цього вони навчилися пророкувати та зцілювати від різних хвороб. А свою назву "Трійця" свято отримало, бо цього дня людям відкрилася Пресвята Трійця (три образи Бога) — Отець, Син і Святий Дух.

Православні віряни в ніч перед Святою Трійцею йдуть до храму, в якому звершується Божественна літургія. Священники одягають ризи зеленого кольору, а під час молитов обов’язково згадують перемогу Ісуса Христа над смертю.

Також храм та будинки на Трійцю заведено прикрашати зеленими та пряними травами, а також ароматними квітами. Люди вірять, що це захищає від зла і дарує здоров’я та удачу.

Трійця 2022: що не можна робити

Не можна купатися у водоймах.

Не можна сваритися та конфліктувати у цей день.

Заборонено працювати у полі та городі, а також по будинку.

Не можна ходити до лісу.

Заборонено рубати дерева.

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