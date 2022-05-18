Тепло и сухо будет, но не везде: прогноз погоды и народные приметы до конца мая

Днем будет в большей части тепло

В ближайшую неделю в Украине погода будет весьма переменчивой — от жары в части регионов, до гроз с сильным ветром. Но к концу мая на большей части страны погодные "качели" остановятся.

Согласно данным прогностического сайта, после нескольких дней переменчивой погоды стойкое тепло установится по всей стране.

Исключением могут стать западные регионы. Прогноз погоды в крупных украинских городах показывает, что Львов к концу мая будет "заливать", а дожди будут сопровождаться молниями и громом. Дневная температура при этом поднимется до +28 градусов.

Прогноз погоды во Львове до конца мая

На тысячу километров восточнее, в Харькове "водная" активность припадет на ближайшие выходные 21 и 22 мая. Максимальное тепло +24 градуса 30 мая.

Прогноз погоды в Харькове до конца мая

Южнее, в Запорожье воздух в конце мая прогреется до +25, а в Одессе окончание весны станет более прохладным — до +23 градусов по Цельсию. Дождей в Одессе не ожидается.

Прогноз погоды в Одессе до конца мая

Прогноз погоды в Запорожье до конца мая

В Днепре после незначительного похолодания в начале будущей недели ожидается стабильно теплая погода без осадков с грозой в конце месяца.

Прогноз погоды в Днепре до конца мая

В столице в конце текущей недели начнется небольшой "сезон дождей" с максимальным уровнем осадков 21 мая, но уже с 24 дожди уйдут до конца месяца.

Прогноз погоды в Киеве до конца мая

Народные приметы на конец мая

На будущей неделе есть несколько дней, когда на погоду следует обратить особое внимание. Как обещают народные приметы, если 24 мая идет дождь — лето будет влажным, а если восход багряный — летом будут грозы.

Если 27 мая тепло — лето будет теплым, а если дует северный ветер и холодно — холодным. Дождевой последний день мая обещает скудный урожай фруктов.

Погоду важно учитывать при проведении работ в саду и на огороде. Также следует учитывать и календарь сельхозработ, которые проводятся в мае. "Телеграф" регулярно публикует рекомендации для огородников, например, что садить между рядами чеснока.