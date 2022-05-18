Правила корисного сусідства: які культури можна сміливо висаджувати між рядами часнику

Простір можна використовувати з великою користю

Антибактеріальні властивості часнику відомі вже давно і кожному. Він відлякує шкідників, та гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій. Досвідчені дачники відзначають, що є низка культур, які добре почуватимуться, перебуваючи під захистом часнику.

Про "правильних" сусідів часнику пише echo-ua.media.

Які рослини можна висаджувати між рядами часнику

Морква . Запах часнику відштовхує попелицю і морквяну муху, від чого ця солодка культура нормально розвиватиметься.

. Запах часнику відштовхує попелицю і морквяну муху, від чого ця солодка культура нормально розвиватиметься. Буряк . Ця культура не заважає розвитку часнику та не відбирає у нього корисні мінерали. Відстань між рослинами має бути близько 7 см.

. Ця культура не заважає розвитку часнику та не відбирає у нього корисні мінерали. Відстань між рослинами має бути близько 7 см. Помідори . У цьому випадку томати рідше хворіють на фітофтору (фітофтороз — паразити — ред.).

. У цьому випадку томати рідше хворіють на фітофтору (фітофтороз — паразити — ред.). Салат . Універсальна культура, яку не варто боятися садити біля часнику. Головна умова для розвитку салату – провітрювання.

. Універсальна культура, яку не варто боятися садити біля часнику. Головна умова для розвитку салату – провітрювання. Садова суниця. Суниця менше хворітиме на сіру гниль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба посадити біля перцю, щоб отримати хороший урожай.