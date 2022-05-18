Правила корисного сусідства: які культури можна сміливо висаджувати між рядами часнику
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Простір можна використовувати з великою користю
Антибактеріальні властивості часнику відомі вже давно і кожному. Він відлякує шкідників, та гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій. Досвідчені дачники відзначають, що є низка культур, які добре почуватимуться, перебуваючи під захистом часнику.
Про "правильних" сусідів часнику пише echo-ua.media.
Які рослини можна висаджувати між рядами часнику
- Морква. Запах часнику відштовхує попелицю і морквяну муху, від чого ця солодка культура нормально розвиватиметься.
- Буряк. Ця культура не заважає розвитку часнику та не відбирає у нього корисні мінерали. Відстань між рослинами має бути близько 7 см.
- Помідори. У цьому випадку томати рідше хворіють на фітофтору (фітофтороз — паразити — ред.).
- Салат. Універсальна культура, яку не варто боятися садити біля часнику. Головна умова для розвитку салату – провітрювання.
- Садова суниця. Суниця менше хворітиме на сіру гниль.
Раніше "Телеграф" розповідав, що треба посадити біля перцю, щоб отримати хороший урожай.