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Правила полезного соседства: какие культуры можно смело высаживать между рядами чеснока

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Зачем высаживать возле чеснока морковь, свеклу, помидоры, салат, землянику
Зачем высаживать возле чеснока морковь, свеклу, помидоры, салат, землянику

Пространство можно использовать с большой пользой

Антибактериальные свойства чеснока известны уже давно и каждому. Он отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий. Опытные дачники отмечают, что есть ряд культур, которые будут себя хорошо чувствовать, находясь под защитой чеснока.

О "правильных" соседях чеснока пишет echo-ua.media.

Какие растения можно высаживать между рядами чеснока

  • Морковь. Запах чеснока отталкивает тлю и морковную муху, отчего эта сладкая культура будет нормально развиваться.
  • Свекла. Эта культура не мешает развитию чеснока и не отбирает у него полезные минералы. Расстояние между растениями должно быть около 7 см.
  • Помидоры. В этом случае томаты реже болеют фитофторой (фитофтороз — паразиты — ред.).
  • Салат. Универсальная культура, которую не стоит бояться сажать возле чеснока. Главное условие для развития салата — проветривание.
  • Садовая земляника. Земляника будет меньше болеть серой гнилью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно посадить возле перца, чтобы получить хороший урожай.

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#Свекла #Помидоры #Земляника #Салат #Чеснок #Морковь #Огород