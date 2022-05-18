Правила полезного соседства: какие культуры можно смело высаживать между рядами чеснока
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Пространство можно использовать с большой пользой
Антибактериальные свойства чеснока известны уже давно и каждому. Он отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий. Опытные дачники отмечают, что есть ряд культур, которые будут себя хорошо чувствовать, находясь под защитой чеснока.
О "правильных" соседях чеснока пишет echo-ua.media.
Какие растения можно высаживать между рядами чеснока
- Морковь. Запах чеснока отталкивает тлю и морковную муху, отчего эта сладкая культура будет нормально развиваться.
- Свекла. Эта культура не мешает развитию чеснока и не отбирает у него полезные минералы. Расстояние между растениями должно быть около 7 см.
- Помидоры. В этом случае томаты реже болеют фитофторой (фитофтороз — паразиты — ред.).
- Салат. Универсальная культура, которую не стоит бояться сажать возле чеснока. Главное условие для развития салата — проветривание.
- Садовая земляника. Земляника будет меньше болеть серой гнилью.
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