Правила полезного соседства: какие культуры можно смело высаживать между рядами чеснока

Пространство можно использовать с большой пользой

Антибактериальные свойства чеснока известны уже давно и каждому. Он отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий. Опытные дачники отмечают, что есть ряд культур, которые будут себя хорошо чувствовать, находясь под защитой чеснока.

О "правильных" соседях чеснока пишет echo-ua.media.

Какие растения можно высаживать между рядами чеснока

Морковь . Запах чеснока отталкивает тлю и морковную муху, отчего эта сладкая культура будет нормально развиваться.

. Запах чеснока отталкивает тлю и морковную муху, отчего эта сладкая культура будет нормально развиваться. Свекла . Эта культура не мешает развитию чеснока и не отбирает у него полезные минералы. Расстояние между растениями должно быть около 7 см.

. Эта культура не мешает развитию чеснока и не отбирает у него полезные минералы. Расстояние между растениями должно быть около 7 см. Помидоры . В этом случае томаты реже болеют фитофторой (фитофтороз — паразиты — ред.).

. В этом случае томаты реже болеют фитофторой (фитофтороз — паразиты — ред.). Салат . Универсальная культура, которую не стоит бояться сажать возле чеснока. Главное условие для развития салата — проветривание.

. Универсальная культура, которую не стоит бояться сажать возле чеснока. Главное условие для развития салата — проветривание. Садовая земляника. Земляника будет меньше болеть серой гнилью.

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