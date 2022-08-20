Зачем класть зубчик чеснока в горшки с комнатными растениями: простая хитрость от опытных цветоводов

Этот корнеплод обладает антибактериальными свойствами

Чеснок — одна из древнейших культур, которую в древности использовали в лечении и профилактике болезней. Но полезен он не только человеку, но и другим растениям.

Опытные цветоводы знают, чтобы обеспечить здоровое развитие комнатных растений и их обильное цветение почти круглый год, нужно в горшок с растениями закопать зубчик чеснока, ведь этот целебный ингредиент обладает антибактериальными свойствами.

Как чеснок помогает в выращивании комнатных растений: 2 метода

Прикопать чеснок. Прикапываем зубчик в горшке с цветком на глубину 1-2 см. После закапывания поливаем цветы. Но помните, что чеснок начинает гнить в земле, поэтому его необходимо выкопать примерно через неделю. Процедуру следует проводить раз в 2-3 месяца. Чесночная вода. Пару зубчиков выдавливаем через пресс. Чесночную массу заливаем 1 л теплой водой и настаиваем 24 часа. Процеживаем раствор и поливаем растения под корень. Обрабатываем почву чесночной водой 1 раз в неделю.

Ранее "Телеграф" писал, как увеличить продолжительность хранения чеснока в 2-3 раза. Этот метод подходит и для лука.