Желтеет чеснок: чем удобрить, чтобы не остаться без урожая
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 7
Простые подкормки насытят чеснок питательными веществами
Июнь — очень ответственный период для огородников, ведь все силы направлены на уход за растениями. Однако что делать, если усилий недостаточно — растения недополучают необходимые питательные вещества, что в итоге приводит к потере урожая. С подобной проблемой "сталкиваются" все растения, в частности чеснок.
Например, если часть побегов этой культуры становится сухой и желтоватой, то дачнику следует совершить действия, направленные на устранение этой проблемы. Чтобы улучшить качество чеснока, нужно просто провести подкормку, пишет belnovosti.
Эффективные удобрения для чеснока:
Мочевина с сульфатом калия
Проводим подкормку до наступления июля. Берем ведро воды и растворяем в нем по ложке мочевины и сульфата калия.
Зола
Золу часто применяют для того, чтобы присыпать чеснок, однако можно делать и жидкие удобрения на основе этого вещества.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкармливать чеснок, чтобы существенно увеличить урожай.