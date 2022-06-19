Желтеет чеснок: чем удобрить, чтобы не остаться без урожая

Простые подкормки насытят чеснок питательными веществами

Июнь — очень ответственный период для огородников, ведь все силы направлены на уход за растениями. Однако что делать, если усилий недостаточно — растения недополучают необходимые питательные вещества, что в итоге приводит к потере урожая. С подобной проблемой "сталкиваются" все растения, в частности чеснок.

Например, если часть побегов этой культуры становится сухой и желтоватой, то дачнику следует совершить действия, направленные на устранение этой проблемы. Чтобы улучшить качество чеснока, нужно просто провести подкормку, пишет belnovosti.

Эффективные удобрения для чеснока:

Мочевина с сульфатом калия

Проводим подкормку до наступления июля. Берем ведро воды и растворяем в нем по ложке мочевины и сульфата калия.

Зола

Золу часто применяют для того, чтобы присыпать чеснок, однако можно делать и жидкие удобрения на основе этого вещества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкармливать чеснок, чтобы существенно увеличить урожай.