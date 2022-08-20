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Навіщо класти зубчик часнику в горщики з кімнатними рослинами: проста хитрість від досвідчених квітникарів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим же такий корисний часник для кімнатних рослин Новина оновлена 20 серпня 2022, 20:36
Чим же такий корисний часник для кімнатних рослин

Цей коренеплід має антибактеріальні властивості

Часник — одна з найдавніших культур, яку в давнину використовували в лікуванні та профілактиці хвороб. Але корисний він не лише людині, а й іншим рослинам.

Досвідчені квітникарі знають, щоб забезпечити здоровий розвиток кімнатних рослин та їх рядне цвітіння майже цілий рік, потрібно в горщик із рослинами закопати зубчик часнику, адже цей цілющий інгредієнт має антибактеріальні властивості.

Як часник допомагає у вирощуванні кімнатних рослин: 2 методи

  1. Прикопати часник. Прикопуємо зубчик у горщику з квіткою на глибину 1-2 см. Після закопування поливаємо квіти. Але пам’ятайте, що часник починає гнити у землі, тому його необхідно викопати приблизно за тиждень. Процедуру слід проводити раз на 2-3 місяці.
  2. Часникова вода. Пару зубчиків видавлюємо через прес. Часникову масу заливаємо 1 л теплої води і настоюємо 24 години. Проціджуємо розчин та поливаємо рослини під корінь. Обробляємо ґрунт часниковою водою 1 раз на тиждень.

Раніше "Телеграф" писав, як збільшити тривалість зберігання часнику у 2-3 рази. Цей метод підходить і для цибулі.

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#Часник #Город #Кімнатні квіти