Цибуля і часник зберігатимуться вдвічі-втричі довше: нехитрий прийом з марганцівкою

Такий часник та цибуля зберігаються близько двох років

Господині часто цікавляться, як довше зберігати часник та цибулю. Раніше ми писали, як довше зберігати в холодильнику огірки. У цьому матеріалі розповідаємо, як зберігати часник та цибулю в домашніх умовах відразу після збирання врожаю.

З цим способом тривалість зберігання овочів збільшиться у два-три рази, пише belnovosti. Тут допоможе марганцівка (перманганат калію), яка захищає плоди від поширення інфекції, при цьому не завдає шкоди зубчикам та цибулині.

Як збільшити термін зберігання цибулі та часнику

На 10 літрів води потрібна чайна ложка (з гіркою) марганцівки. Після викопування часник та цибулю очищаємо водою від землі, а потім поміщаємо в цей розчин на 2-4 хвилини. Далі промиваємо їх під проточною водою та сушимо перед тривалим зберіганням.

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