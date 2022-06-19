Жовтіє часник: чим удобрити, щоб не залишитися без урожаю

Прості підгодівлі наситять часник поживними речовинами

Червень — дуже відповідальний період для городників, адже всі сили спрямовані на догляд за рослинами. Однак що робити, якщо зусиль недостатньо — рослини недоотримують необхідні поживні речовини, що призводить до втрати врожаю. З подібною проблемою "зіштовхуються" всі рослини, зокрема часник.

Наприклад, якщо частина пагонів цієї культури стає сухою і жовтуватою, то дачнику слід зробити дії, спрямовані на усунення цієї проблеми. Щоб покращити якість часнику, потрібно просто провести підживлення, пише belnovosti.

Ефективні добрива для часнику:

Сечовина із сульфатом калію

Проводимо підживлення до настання липня. Беремо відро води та розчиняємо в ньому по ложці сечовини та сульфату калію.

Зола

Золу часто застосовують для того, щоб присипати часник, проте можна робити рідкі добрива на основі цієї речовини.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим годувати часник, щоб суттєво збільшити врожай.