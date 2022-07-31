Лук и чеснок будут храниться в два-три раза дольше: нехитрый прием с марганцовкой

Такой чеснок и лук хранятся около двух лет

Хозяйки часто интересуются, как дольше хранить чеснок и лук. Ранее мы писали, как дольше хранить в холодильнике огурцы. В этом материале рассказываем, как хранить чеснок и лук в домашних условиях сразу после сборки урожая.

С этим способом продолжительность хранения овощей увеличится в два-три раза, пишет belnovosti. Здесь поможет марганцовка (перманганат калия), которая защищает плоды от распространения инфекции, при этом не наносит вреда зубчикам и луковице.

Как увеличить срок хранения лука и чеснока

На 10 литров воды требуется чайная ложка (с горочкой) марганцовки. После выкопки чеснок и лук очищаем водой от земли, а затем помещаем в этот раствор на 2-4 минуты. Далее промываем их под проточной водой и сушим перед длительным хранением.

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