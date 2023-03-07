Что посеять на рассаду в марте: перечень овощей

Этот месяц — активная пора для посева овощных культур на рассаду

Выращивание растений из семян может быть очень увлекательным делом, особенно для настоящих дачников. Это одна из наиболее полезных частей огородничества.

С приходом новой поры у овощеводов стартовали весенние заботы — они приступают к выращиванию рассады. Однако не все знают о благоприятных датах посева рассады культур. В этом материале расскажем, что в этот период высаживать самое время. Исключением для первых дней марта есть только корнеплоды и зелень, пишет Ukr.Media.

Что посеять в марте на рассаду

Баклажанны

Это самый требовательный овощ. Важно соблюдать такие правила, как глубина заделки семян (не более сантиметра), выбрать для проращивания теплое и светлое место, а также проводить грамотный полив.

Перец

Перец высевают аналогичным образом. Причем почву можно использовать ту же, что покупали для посева баклажанов.

Помидоры

В это время высевают томаты позднеспелых сортов, семена которых следует прорастить предварительно. Самый простой способ — это поместить их во влажную салфетку и оставить в теплом месте. Семена томатов закладывают как в случае с баклажанами и перцем.

Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году можно сеять капусту. Опытные огородники назвали благоприятные дни для посева.