Что посеять на рассаду в марте: перечень овощей
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Этот месяц — активная пора для посева овощных культур на рассаду
Выращивание растений из семян может быть очень увлекательным делом, особенно для настоящих дачников. Это одна из наиболее полезных частей огородничества.
С приходом новой поры у овощеводов стартовали весенние заботы — они приступают к выращиванию рассады. Однако не все знают о благоприятных датах посева рассады культур. В этом материале расскажем, что в этот период высаживать самое время. Исключением для первых дней марта есть только корнеплоды и зелень, пишет Ukr.Media.
Что посеять в марте на рассаду
- Баклажанны
Это самый требовательный овощ. Важно соблюдать такие правила, как глубина заделки семян (не более сантиметра), выбрать для проращивания теплое и светлое место, а также проводить грамотный полив.
- Перец
Перец высевают аналогичным образом. Причем почву можно использовать ту же, что покупали для посева баклажанов.
- Помидоры
В это время высевают томаты позднеспелых сортов, семена которых следует прорастить предварительно. Самый простой способ — это поместить их во влажную салфетку и оставить в теплом месте. Семена томатов закладывают как в случае с баклажанами и перцем.
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