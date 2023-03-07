Що посіяти на розсаду у березні: перелік овочів

Цей місяць — активна пора для посіву овочевих культур на розсаду

Вирощування рослин з насіння може бути дуже цікавою справою, особливо для справжніх дачників. Це одна з найкорисніших частин городництва.

З приходом нової пори в овочівників стартували весняні турботи — вони розпочинають вирощування розсади. Однак не всі знають про сприятливі дати посіву розсади культур. У цьому матеріалі розповімо, що в цей період висаджувати саме час. Винятком для перших днів березня є лише коренеплоди та зелень, пише Ukr.Media.

Що посіяти у березні на розсаду

Баклажани

Це найвибагливіший овоч. Важливо дотримуватись таких правил, як глибина загортання насіння (не більше сантиметра), вибрати для пророщування тепле та світле місце, а також проводити грамотний полив.

Перець

Перець висівають аналогічним чином. Причому ґрунт можна використовувати той самий, що купували для посіву баклажанів.

Помідори

У цей час висівають томати пізньостиглих сортів, насіння яких слід проростити заздалегідь. Найпростіший спосіб – це помістити їх у вологу серветку та залишити у теплому місці. Насіння томатів закладають як у випадку з баклажанами та перцем.

Раніше "Телеграф" писав, коли у 2023 році можна сіяти капусту. Досвідчені городники назвали сприятливі дні для посіву.