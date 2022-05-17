Гроза та +25: де в Україні чекати зміни погоди до вихідних
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Цього тижня народні прикмети рекомендують зайнятися городництвом та стежити за опадами
Найближчий тиждень в Україні відзначиться дуже мінливою погодою. Дощі та сонце змінюватимуть один одного, а температура в деяких регіонах до вихідних підніметься до +25.
Згідно з прогнозом гідрометцентру, у найближчі кілька днів задощить у східній, північній, південній та центральній частинах країни.
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Середина тижня в усіх регіонах очікується сухою та сонячною, але першого вихідного дня, суботу, по всій Україні прогнозують грози.
З великих міст України суха погода на вихідні прогнозується в Одесі, тоді як мешканцям Києва, Харкова, Дніпра та Львова варто взяти з собою парасольки.
Згідно з народними прикметами, 18 травня слід висаджувати капусту та огірки, а якщо йде дощ – це до хорошого врожаю хліба. А на суботу, 21 травня, випадає день, коли в давнину починався засів полів пшеницею. Цього дня було заведено пекти пироги та пригощати бідних та мандрівників. Якщо подорожній прийде до будинку — це віщувало благополуччя.
Раніше "Телеграф" писав, що у найближчі два тижні найбільшу кількість опадів обіцяють у Харкові, а на Трійцю слід чекати тепла та вологи.