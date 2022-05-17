Гроза та +25: де в Україні чекати зміни погоди до вихідних

Цього тижня народні прикмети рекомендують зайнятися городництвом та стежити за опадами

Найближчий тиждень в Україні відзначиться дуже мінливою погодою. Дощі та сонце змінюватимуть один одного, а температура в деяких регіонах до вихідних підніметься до +25.

Згідно з прогнозом гідрометцентру, у найближчі кілька днів задощить у східній, північній, південній та центральній частинах країни.

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Середина тижня в усіх регіонах очікується сухою та сонячною, але першого вихідного дня, суботу, по всій Україні прогнозують грози.

Прогноз погоди на 18 травня

Прогноз погоди на 19 травня

Прогноз погоди на 20 травня

Прогноз погоди на 21 травня

З великих міст України суха погода на вихідні прогнозується в Одесі, тоді як мешканцям Києва, Харкова, Дніпра та Львова варто взяти з собою парасольки.

Прогноз погоди у Харкові

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Одесі

Прогноз погоди у Дніпрі

Згідно з народними прикметами, 18 травня слід висаджувати капусту та огірки, а якщо йде дощ – це до хорошого врожаю хліба. А на суботу, 21 травня, випадає день, коли в давнину починався засів полів пшеницею. Цього дня було заведено пекти пироги та пригощати бідних та мандрівників. Якщо подорожній прийде до будинку — це віщувало благополуччя.

Раніше "Телеграф" писав, що у найближчі два тижні найбільшу кількість опадів обіцяють у Харкові, а на Трійцю слід чекати тепла та вологи.