Погода готує неприємний сюрприз: синоптики дали прогноз на тиждень

В Україні суттєво похолодає

Дощовий період в Україні триває, а рясні опади у низці областей принесуть до нашої країни короткочасне похолодання.

Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру.

За його інформацією, у вівторок, 17 травня, дощі та грози пройдуть у низці західних областей нашої країни, а на решті території зберігатиметься суха, але хмарна погода. Температура повітря триматиметься на рівні +17…+20 градусів. На Півдні буде тепліше – до +24.

А ось 18 травня опади накриють більшу частину України, а разом із цим прийде і відчутне похолодання, місцями аж до +11…+13 градусів вдень та +3…+5 вночі.

Тепло повернеться вже 19 травня і радуватиме українців і 20 травня. У ці дні в Україні зберігатиметься переважно сонячна погода з періодичною хмарністю, а опадів на ці дні не прогнозується.

Дощі з грозами знову накриють Україну вже у вихідні.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, хмарна погода з періодичними дощами буде звичайною картиною для України не лише до кінця травня, а й у першій половині червня.