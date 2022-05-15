Сонячних днів доведеться чекати ще довго: синоптики розповіли про погоду у травні та червні

Весна закінчиться дощами, а місцями з грозами

На території України найближчими днями варто чекати на дощ з грозами, а судячи з прогнозів синоптиків, сонячними днями не зможе похвалитися і перший місяць літа.

Це випливає з прогнозу Gismeteo.

За його даними, до кінця травня найактивніші дощі варто чекати на Заході та Сході України. На Півдні нашої країни опадів буде менше.

Істотного потепління варто чекати лише наприкінці останнього місяця весни, але вже у червні чергова хвиля дощів знову зіб'є температуру.

Дійсно, сонячними днями на початку літа погода не порадує, проте на Півдні їх все одно буде більше, ніж у решті куточків України.

Згідно з прогнозом погоди від народного синоптика Леоніда Горбаня у червні погода часто змінюватиметься, а спеки варто чекати лише до кінця місяця.

А ось липень та серпень будуть по-справжньому "літніми" місяцями, хоч другий місяць літа ще відзначиться опадами у вигляді короткочасних дощів, але суттєво на загальну картину вони не вплинуть. Найспекотнішим буде серпень, де ситуацію погіршить також майже повна відсутність дощів, що може навіть призвести до посухи.

Як повідомлялося раніше, на другу декаду травня припадає як цвітіння багатьох дерев, серед яких тополя, ясен, шовковиця, клен, береза, так і багатьох трав та кущів. Через це рівень пилку дерев у повітрі буде високим, про що варто пам’ятати алергікам.