Солнечных дней придется ждать еще долго: синоптики рассказали о погоде в мае и июне

Весна закончится дождями, а местами с грозами

На территории Украины в ближайшие дни стоит ждать дождей с грозами, а судя по прогнозам синоптиков, солнечными днями не сможет похвастаться и первый месяц лета.

Это следует из прогноза Gismeteo.

Согласно его данным, до конца мая наиболее активные дожди стоит ждать на Западе и Востоке Украины. На Юге нашей страны осадков будет меньше.

Существенного потепления стоит ждать лишь в конце последнего месяца весны, но уже в июне очередная волна дождей вновь собьет температуру.

Действительно солнечными днями в начале лета погода не порадует, однако на Юге их будет больше, чем в остальных уголках Украины.

Согласно прогнозу погоды от народного синоптика Леонида Горбаня в июне погода будет часто меняться, а жары стоит ждать лишь к концу месяца.

А вот июль и август будут по-настоящему "летними" месяцами, хоть второй месяц лета еще отметится осадками в виде кратковременных дождей, но существенно на общую картину они не повлияют. Наиболее жарким будет август, где ситуацию ухудшит также и почти полное отсутствие дождей, что может даже привести к засухе.

Как сообщалось ранее, на вторую декаду мая приходится как цветение многих деревьев, среди которых тополь, ясень, шелковица, клен, береза, так и многих трав и кустов. Из-за этого уровень пыльцы деревьев в воздухе будет высоким, о чем стоит помнить аллергикам.