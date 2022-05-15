Риск пожаров и паводков: какие сюрпризы принесет погода в ближайшую неделю

На украинском небе солнце будет сменяться тучами весьма часто

В Украине наступило обещанное синоптиками потепление. Начало ближайшей рабочей недели порадует украинцев солнцем и теплой погодой, но уже со вторника, 17 мая, небо затянет тучами.

Согласно сообщениям Украинского гидрометцентра, температура в начале недели будет колебаться в пределах +17 +19 градусов, исключая Закарпатье и ряд южных областей — там столбик термометра поднимется выше.

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Во вторник начнутся дожди и местами грозы, а уже со среды температура незначительно пойдет вниз. Но уже к четвергу погода стабилизируется.

Прогноз погоды на 16 мая в Украине

Прогноз погоды на 17 мая в Украине

Прогноз погоды на 18 мая в Украине

Прогноз погоды на 19 мая в Украине

Крупные города исключением в погодной карте не станут. Значительное падение максимальной дневной температуры можно отметить в Киеве — к среде она опустится до +12 днем, но уже в субботу достигнет +22. В Харькове дожди немного задержаться и будет прохладно. Не сильно жарко будет и в Днепре. А вот в Одессе и Львове сильных осадков ждать не стоит.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Харькове

Согласно данным гидрометцентра, теплая погода и необильные дожди привели к тому, что в части Украины сохраняется повышенная пожарная опасность.

Пожароопасные регионы Украины

Но даже имеющиеся дожди приводят к весеннему разливу рек. В частности Десны на 2-15 см и затоплению не только пойм рек, но и частичному подтоплению хозяйственных объектов, дорог и окружение водой части сел в Черниговской области (Новгоро-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах).

Ранее "Телеграф" писал, что дождливой погоды следует ждать с завидной периодичностью до Троицы. Как писал синоптик Леонид Горбань в долгосрочном прогнозе — такой же погоды следует ждать и в июле. Жара установится только к концу месяца.