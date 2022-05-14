До 28 градусов тепла: когда в Украине прекратятся осадки и начнется лето

Дожди ненадолго прекратятся, а если и будут — то весьма незначительными

На следующей неделе украинцев после дождливых выходных ждет несколько дней передышки от регулярных осадков. С 16 по 19 мая жители большинства регионов насладятся по-весеннему теплыми температурами и ярким солнышком. При этом кратковременные дожди все равно возможны — на севере и востоке страны.

Об этом свидетельствует прогноз представительницы Укргидрометцентра Натальи Голени, сообщают "Факты".

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По ее словам, часть Украины попадет под действие поля с повышенным давлением. Именно поэтому первые несколько дней приближающейся новой недели будут сухими и по-летнему теплыми.

Ночью, утверждает метеорологиня, воздух в среднем прогреется до 8-14 градусов, а днем — до +17-22°С.

"16 мая в южной части страны, а 19 мая — в западных и южно-западных областях ожидается 23-28 градусов тепла", — отмечает Наталья Голеня.

Левобережные украинские области могут ждать в этот период температуры в районе +5-10°С ночью и +13-19°С днем.

При этом кратковременных осадков полностью исключать нельзя. Небольшие дожди возможны в обозначенный период на территории северных и восточных регионов. Их причиной станут отдельные атмосферные фронта, которые "заденут" Украину по касательной.

Согласен с таким прогнозом и народный синоптик Владимир Деркач. По его мнению, третья декада мая не будет все еще полноценно теплой — по сравнению с летними температурами, однако украинцам будет вполне комфортно.

До конца месяца же ожидается возвращение дождевой погоды на значительную часть территории Украины. Где именно стоит ждать обильных осадков, читайте в материале "Телеграфа".

Также мы писали, какой будет погода в первые недели июня. Спойлер — дождевой сезон не собирается прерываться даже с приходом лета.