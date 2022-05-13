Будет тепло, но часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на выходные

Без зонтика жителям большинства регионов лучше не выходить из дому

Ближайший уик-энд, 14 и 15 мая, станут для большей части регионов Украины продолжением эпопеи с осадками, которая началась во второй половине нынешней недели. Значительная часть областей попадет под власть антициклона, что принесет обильные дожди и ливни. Лишь на западе страны будет относительно сухо, хотя теплая температура сохранится по всей Украине.

Более подробно о прогнозе погоды на выходные "Телеграф" расскажет, исходя из данных ресурса Weather.com.

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Киев

Столица проведет выходные весьма спокойно — температура воздуха прогреется до +22°С днем, ночью же столбики термометра не опустятся ниже +11°С. Влажность будет повышена, однако осадки маловероятны. Скорее всего, продержится малооблачная погода.

Днепр

А вот днепряне будут вынуждены достать дождевики и зонты, невзирая на весьма теплые температуры. Осадки в регионе следует ожидать утром субботы, к ночи дожди прекратятся, хотя солнышко выглянет только в воскресенье. Воздух все равно прогреется до +21°С.

Львов

Менее тепло, но явно более сухо будет в большинстве западных регионов, в том числе на Львовщине. Частичная облачность будет определять погоду на весь уик-энд, однако возможность осадков не превышает 8%. Днем ожидается до +20-21°С, ночью — около +10°С.

Одесса

Чуть больше шансов на дождь имеют одесситы, хотя осадки также являются маловероятными на этих выходных. Зато температура будет практически летней — до 24 градусов тепла днем и 14 — ночью. В целом ожидается частичная облачность и не слишком сильный ветер.

Сумы

Значительно прохладней и точно дождливей будет на Сумщине. Здесь столбики термометра опустятся до +19°С днем и +8°С ночью. Большинство осадков придется на субботу, а воскресенье будет радовать частично облачной погодой.

Харьков

Ждать осадков следует и жителям Харьковщины, при чем проявятся они в виде сильных ливней. В субботу дождить будет как днем, так и ночью, однако к воскресенью погода чуть улучшится и местами даже выглянет солнышко. Дневная температура будет держаться в районе +20°С.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой погоды следует ожидать от начала лета и в каких регионах продолжится дождевой сезон.