Буде тепло, але частину України заллє дощами: прогноз погоди на вихідні

Без парасольки жителям більшості регіонів краще не виходити з дому

Найближчий вікенд, 14 та 15 травня, стануть для більшої частини регіонів України продовженням епопеї з опадами, яка розпочалася у другій половині цього тижня. Значна частина областей потрапить під владу антициклону, що принесе рясні дощі та зливи. Лише на заході країни буде відносно сухо, хоча тепла температура збережеться по всій Україні.

Детальніше про прогноз погоди на вихідні "Телеграф" розповість, виходячи з даних ресурсу Weather.com.

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Київ

Столиця проведе вихідні вельми спокійно — температура повітря прогріється до +22°С вдень, а вночі стовпчики термометра не опустяться нижче +11°С. Вологість буде підвищеною, проте опади малоймовірні. Швидше за все, протримається мінливо-хмарна погода.

Дніпро

А ось дніпряни будуть змушені дістати дощовики та парасольки, незважаючи на дуже теплі температури. Опади в регіоні слід очікувати вранці в суботу, до ночі дощі припиняться, а сонечко вигляне вже в неділю. Повітря прогріється до +21°С.

Львів

Менш тепло, але явно сухіше буде у більшості західних регіонів, у тому числі на Львівщині. Часткова хмарність визначатиме погоду на весь вікенд, проте можливість опадів не перевищує 8%. Вдень очікується до +20-21°С, уночі — близько +10°С.

Одеса

Трохи більше шансів на дощ мають одесити, хоча опади також малоймовірні на цих вихідних. Проте температура буде практично літньою — до 24 градусів тепла вдень і 14 — вночі. Загалом очікується часткова хмарність та не надто сильний вітер.

Суми

Значно прохолодніше і вологіше буде на Сумщині. Тут стовпчики термометра опустяться до +19°С вдень та +8°С вночі. Більшість опадів припаде на суботу, а неділя радуватиме частково хмарною погодою.

Харків

Чекати опадів слід і мешканцям Харківщини, де вони проявляються у вигляді сильних злив. У суботу дощитиме як вдень, так і вночі, проте до неділі погода трохи покращає і подекуди навіть вигляне сонечко. Денна температура зберігатиметься у районі +20°С.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на яку погоду слід очікувати від початку літа і в яких регіонах продовжиться дощовий сезон.