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Дощі, грози та пилок: прогноз погоди попередив, до чого варто приготуватися

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пух тополі - серйозний алерген Новина оновлена 11 травня 2022, 07:37
Пух тополі - серйозний алерген

Кілька днів в Україні будуть "мокрими"

В Україну приходить тепло та дощі з грозами. Вже з четверга, 12 травня вони почнуться на заході та півночі України, а згодом запанують і на всій території держави. Середина травня — час, коли квітнуть багато трав та дерев, їхній пилок може завадити у повсякденному житті людей з алергією.

"Телеграф", спираючись на дані профільних сайтів, зібрав прогноз погоди на наступний тиждень.

Згідно з повідомленнями Укргідрометцентру крайня частина України з заходу омине грози, проте щонайменше у восьми областях на заході та півночі варто чекати дощу та, ймовірно, блискавки. При цьому температура збережеться вельми приємна — від + 20 градусів в день по всій території країни, окрім Криму — там прохолодніше.

Прогноз погоди на 12 травня
Прогноз погоди на 12 травня

Далі — грозовий фронт "мандруватиме" Україною, переміщуючись то на схід, то осідаючи в центрі. Це поступово приведе до зниження температури. Вже 15 травня очікується від +16 вдень.

Прогноз погоди на 13 травня
Прогноз погоди на 13 травня
Прогноз погоди на 14 травня
Прогноз погоди на 14 травня
Прогноз погоди на 15 травня
Прогноз погоди на 15 травня

Відзначимо, що інтенсивність дощів відрізнятиметься від міста до міста, також варто зауважити, що у найближчий четвер стане дуже вітряним в Києві, п'ятниця — у Запоріжжі та Дніпрі, а обидва ці дні — у Харкові.

Пік теплої погоди у більш східних та південних містах припадає на вихідні, тоді як у Києві та Львові — на кінець робочого тижня.

Прогноз погоди у Запоріжжі
Прогноз погоди у Запоріжжі
Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Києві
Прогноз погоди у Києві
Прогноз погоди у Дніпрі
Прогноз погоди у Дніпрі

На другу декаду травня припадає як цвітіння багатьох дерев, серед яких тополя, ясен, шовковиця, клен, береза, так і багатьох трав та кущів. Рівень пилку дерев у повітрі буде високим протягом найближчого тижня. На карті представлене зонування України по кількості пилку, де червоний колір то високий рівень, а бордовий — надзвичайно високий.

Карта наявності пилку в повітрі - прогноз 12-15 травня
Карта наявності пилку в повітрі - прогноз 12-15 травня
Карта наявності пилку в повітрі - прогноз 16-19 травня
Карта наявності пилку в повітрі - прогноз 16-19 травня

Раніше "Телеграф" писав, що травень та початок червня в Україні будуть дощовими щонайменше до Трійці.

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Теги:
#Погода #Алергія #Прогноз погоди #Дощ
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