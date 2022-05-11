Дощі, грози та пилок: прогноз погоди попередив, до чого варто приготуватися

Кілька днів в Україні будуть "мокрими"

В Україну приходить тепло та дощі з грозами. Вже з четверга, 12 травня вони почнуться на заході та півночі України, а згодом запанують і на всій території держави. Середина травня — час, коли квітнуть багато трав та дерев, їхній пилок може завадити у повсякденному житті людей з алергією.

"Телеграф", спираючись на дані профільних сайтів, зібрав прогноз погоди на наступний тиждень.

Згідно з повідомленнями Укргідрометцентру крайня частина України з заходу омине грози, проте щонайменше у восьми областях на заході та півночі варто чекати дощу та, ймовірно, блискавки. При цьому температура збережеться вельми приємна — від + 20 градусів в день по всій території країни, окрім Криму — там прохолодніше.

Прогноз погоди на 12 травня

Далі — грозовий фронт "мандруватиме" Україною, переміщуючись то на схід, то осідаючи в центрі. Це поступово приведе до зниження температури. Вже 15 травня очікується від +16 вдень.

Прогноз погоди на 13 травня

Прогноз погоди на 14 травня

Прогноз погоди на 15 травня

Відзначимо, що інтенсивність дощів відрізнятиметься від міста до міста, також варто зауважити, що у найближчий четвер стане дуже вітряним в Києві, п'ятниця — у Запоріжжі та Дніпрі, а обидва ці дні — у Харкові.

Пік теплої погоди у більш східних та південних містах припадає на вихідні, тоді як у Києві та Львові — на кінець робочого тижня.

Прогноз погоди у Запоріжжі

Прогноз погоди у Харкові

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Дніпрі

На другу декаду травня припадає як цвітіння багатьох дерев, серед яких тополя, ясен, шовковиця, клен, береза, так і багатьох трав та кущів. Рівень пилку дерев у повітрі буде високим протягом найближчого тижня. На карті представлене зонування України по кількості пилку, де червоний колір то високий рівень, а бордовий — надзвичайно високий.

Карта наявності пилку в повітрі - прогноз 12-15 травня

Карта наявності пилку в повітрі - прогноз 16-19 травня

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Раніше "Телеграф" писав, що травень та початок червня в Україні будуть дощовими щонайменше до Трійці.