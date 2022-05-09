Дощі не припинятимуться тижнями: прогноз погоди в Україні до кінця травня

Місцями очікується суттєве зниження температури

Друга половина травня в Україні буде теплою, однак у деяких регіонах не обійдеться без кількаденних дощів й суттєвого зниження температури у нічний час.

Про це свідчать дані сайту gismeteo.ua, передає "Телеграф".

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Так, у Києві дощі охоплять майже всю другу половину травня. Опади очікуються з 15 по 22 травня. При цьому 21-22 синоптики прогнозують ще й грози. Після цього короткочасні дощі також турбуватимуть киян, а сухими й відносно сонячними будуть лише 23 та 29 число. Температура повітря у місті коливатиметься у межах від +11 до +25 градусів вдень, та від +6 до +14 вночі.

Прогноз погоди у Києві на другу половину травня

У Львові грозу прогнозують лише 15 травня — цього дня також суттєво впаде температура: вдень буде +9 градусів, а вночі +7. Протягом місяця стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +23 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові на другу половину травня

У Дніпрі в другій декаді травня буде відносно тепло — від 13 до 24 градусів тепла. Дощі також прогнозуються, особливо сильно дощитиме останній тиждень місяця.

Прогноз погоди у Дніпрі на другу половину травня

У Харкові стовпчики термометрів у травні покажуть від 9 до 23 градусів тепла. Короткочасні дощі у місті також будуть доволі частими.

Прогноз погоди у Харкові на другу половину травня

В Одесі травень видасться найтеплішим, дощі прогнозуються на останній тиждень місяця. Температура коливатиметься у межах від +16 до +24 градусів тепла.

Прогноз погоди в Одесі на другу половину травня

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