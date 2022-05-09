Дожди не будут прекращаться неделями: прогноз погоды в Украине до конца мая

Местами ожидается существенное понижение температуры

Вторая половина мая в Украине будет теплой, однако в некоторых регионах не обойдется без дождей и существенного снижения температуры в ночное время.

Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.ua, передает "Телеграф".

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Так, в Киеве дожди охватят почти всю вторую половину мая. Осадки ожидаются с 15 по 22 мая. При этом 21-22 синоптики прогнозируют еще и грозы. После этого уже кратковременные дожди будут беспокоить киевлян, а сухими и относительно солнечными будут только 23 и 29 число. Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах от +11 до +25 градусов днем и от +6 до +14 ночью.

Прогноз погоды в Киеве на вторую половину мая

Во Львове грозу прогнозируют только 15 мая — в этот день также упадет температура: днем будет +9 градусов, а ночью +7. В течение месяца столбики термометров будут показывать от +14 до +23 градусов тепла.

Прогноз погоды в Львове на вторую половину мая

В Днепре во второй декаде мая будет относительно тепло – от 13 до 24 градусов тепла. Дожди также прогнозируются, особенно будет лить последнюю неделю месяца.

Прогноз погоды в Днепре на вторую половину мая

В Харькове столбики термометров в мае покажут от 9 до 23 градусов тепла. Кратковременные дожди в городе также будут довольно частыми.

Прогноз погоды в Харькове на вторую половину мая

В Одессе май окажется самым теплым, дожди прогнозируются на последнюю неделю месяца. Температура будет колебаться от +16 до +24 градусов тепла.

Прогноз погоды в Одессе на вторую половину мая

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