Дожди, грозы и пыльца: прогноз погоды предупредил, к чему следует приготовиться
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Несколько дней в Украине будут "мокрыми"
В Украину приходит тепло и дожди с грозами. Уже с четверга, 12 мая, они начнутся на западе и севере Украины, а впоследствии воцарятся и на всей территории государства. Середина мая — время, когда цветут многие травы и деревья, их пыльца может помешать в повседневной жизни людей с аллергией.
Телеграф, опираясь на данные профильных сайтов, собрал прогноз погоды на следующую неделю.
Согласно сообщениям Укргидрометцентра, крайнюю часть Украины с запада обойдет гроза, однако по меньшей мере в восьми областях на западе и севере стоит ожидать дождя и, вероятно, молнии. При этом температура сохранится весьма приятная – от +20 градусов в день по всей территории страны, кроме Крыма – там прохладнее.
Дальше — грозовой фронт будет путешествовать по Украине, перемещаясь то на восток, то оседая в центре. Это постепенно приведет к понижению температуры. Уже 15 мая ожидается от +16 днем.
Отметим, что интенсивность дождей будет отличаться от города к городу, также стоит заметить, что в ближайший четверг станет очень ветренным в Киеве, пятница – в Запорожье и Днепре, а оба эти дня – в Харькове.
Пик теплой погоды в более восточных и южных городах приходится на выходные, в то время как в Киеве и Львове — на конец рабочей недели.
На вторую декаду мая приходится как цветение многих деревьев, среди которых тополь, ясень, шелковица, клен, береза, так и многих трав и кустов. Уровень пыльцы деревьев в воздухе будет высоким в течение ближайшей недели. На карте представлено зонирование Украины по количеству пыльцы, где красный это высокий, а бордовый — чрезвычайно высокий уровень.
Ранее "Телеграф" писал, что май и начало июня в Украине будут дождливыми, по меньшей мере, до Троицы.
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