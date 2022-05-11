Укр

Дожди, грозы и пыльца: прогноз погоды предупредил, к чему следует приготовиться

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Тополиный пух – серьезный аллерген Новость обновлена 11 мая 2022, 07:37
Тополиный пух – серьезный аллерген

Несколько дней в Украине будут "мокрыми"

В Украину приходит тепло и дожди с грозами. Уже с четверга, 12 мая, они начнутся на западе и севере Украины, а впоследствии воцарятся и на всей территории государства. Середина мая — время, когда цветут многие травы и деревья, их пыльца может помешать в повседневной жизни людей с аллергией.

Телеграф, опираясь на данные профильных сайтов, собрал прогноз погоды на следующую неделю.

Согласно сообщениям Укргидрометцентра, крайнюю часть Украины с запада обойдет гроза, однако по меньшей мере в восьми областях на западе и севере стоит ожидать дождя и, вероятно, молнии. При этом температура сохранится весьма приятная – от +20 градусов в день по всей территории страны, кроме Крыма – там прохладнее.

Прогноз погоды на 12 мая
Прогноз погоды на 12 мая

Дальше — грозовой фронт будет путешествовать по Украине, перемещаясь то на восток, то оседая в центре. Это постепенно приведет к понижению температуры. Уже 15 мая ожидается от +16 днем.

Прогноз погоды на 13 мая
Прогноз погоды на 13 мая
Прогноз погоды на 14 мая
Прогноз погоды на 14 мая
Прогноз погоды на 15 мая
Прогноз погоды на 15 мая

Отметим, что интенсивность дождей будет отличаться от города к городу, также стоит заметить, что в ближайший четверг станет очень ветренным в Киеве, пятница – в Запорожье и Днепре, а оба эти дня – в Харькове.

Пик теплой погоды в более восточных и южных городах приходится на выходные, в то время как в Киеве и Львове — на конец рабочей недели.

Прогноз погоды в Запорожье
Прогноз погоды в Запорожье
Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Одессе
Прогноз погоды в Одессе
Прогноз погоды во Львове
Прогноз погоды во Львове
Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Днепре

На вторую декаду мая приходится как цветение многих деревьев, среди которых тополь, ясень, шелковица, клен, береза, так и многих трав и кустов. Уровень пыльцы деревьев в воздухе будет высоким в течение ближайшей недели. На карте представлено зонирование Украины по количеству пыльцы, где красный это высокий, а бордовый — чрезвычайно высокий уровень.

Карта наличия пыльцы в воздухе — прогноз 12-15 мая
Карта наличия пыльцы в воздухе — прогноз 12-15 мая
Карта наличия пыльцы в воздухе — прогноз 16-19 мая
Карта наличия пыльцы в воздухе — прогноз 16-19 мая

Ранее "Телеграф" писал, что май и начало июня в Украине будут дождливыми, по меньшей мере, до Троицы.

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Теги:
#Погода #Аллергия #Прогнози погоди #Дощ
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