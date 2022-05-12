Дощі та суттєве зниження температури: що говорить прогноз погоди на початок літа

Дощі йтимуть від заходу і до сходу країни

Перший місяць літа 2022 року розпочнеться з дощів майже у всіх регіонах України. Опади прогнозуються майже кожного дня протягом першого тижня червня, а супроводжуватиме їх зниження температурних показників.

Про це свідчать дані сайту gismeteo.com.

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Київ

Перший тиждень літа у Києві пройде з невеликими дощами та хмарним небом. Прояснення і відсутність опадів будуть лише у вівторок, 3 червня. При цьому температура повітря вдень буде коливатися від 15 до 23 градусів тепла, вночі — від 7 до 16 вище нуля.

Прогноз погоди у Києві на червень

Вінниця

Багато опадів на початку червня буде і на Вінничині. Синоптики прогнозують короткочасні дощі у регіоні на перші два тижні місяця. Температура повітря також буде мінливою: вдень очікується у межах від +14 до +21, а вночі — від +7 до +16.

Прогноз погоди у Вінниці на червень

Львів

У Львові на початку червня очікується від +16 до +21 градусів тепла вдень, а вночі прогнозують від +6 до +15. Цей регіон також дощі не оминуть дощі й хмарна погода.

Прогноз погоди у Львові на червень

Одеса

Навіть південну та сонячну Одесу не оминуть опади та хмари. Особливо сильно дощитиме з 1 до 3 червня, а потім дощі на якийсь час відступлять. Вночі синоптики прогнозують від +11 до +18 тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +22.

Прогноз погоди в Одесі на червень

Харків

У Харкові дощі почнуться з 2 червня. При цьому температура повітря прогріється до +24 градусів. Ближче до кінця тижня місто накриють зливи, а температура впаде до +8 вночі та +13 вдень.

Прогноз погоди у Харкові на червень

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні цього літа погода візьме приклад з попередніх років та демонструватиме нові температурні рекорди та різноманітні погодні аномалії — прогноз від народного синоптика.