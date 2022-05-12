Дожди и существенное понижение температуры: что говорит прогноз погоды на начало лета

Дожди будут идти с запада и до востока страны

Первый месяц лета 2022 года начнется с дождей почти во всех регионах Украины. Осадки прогнозируются почти ежедневно в течение первой недели июня, и будут сопровождаться снижением температурных показателей.

Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.com.

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Киев

Первая неделя лета в Киеве пройдет с небольшими дождями и облачным небом. Прояснение и отсутствие осадков будет только во вторник, 3 июня. При этом температура воздуха днем будет колебаться от 15 до 23 градусов тепла, ночью — от 7 до 16 выше нуля.

Прогноз погоды в Киеве на июнь

Винница

Много осадков в начале июня будет и в Винницкой области. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в регионе на первые две недели. Температура воздуха также будет меняющейся: днем ожидается в пределах от +14 до +21, а ночью от +7 до +16.

Прогноз погоды в Виннице на июнь

Львов

Во Львове в начале июня ожидается от +16 до +21 градуса тепла днем, а ночью прогнозируют от +6 до +15. Также в этом регионе будут дожди и облачная погода.

Прогноз погоды в Львове на июнь

Одесса

Даже южную и солнечную Одессу не минуют осадки и облачность. Особенно сильно будет дождить с 1 по 3 июня, а затем осадки на время отступят. Ночью синоптики прогнозируют от +11 до +18 тепла, а днем столбики термометров покажут от +17 до +22.

Прогноз погоды в Одессе на июнь

Харьков

В Харькове дожди начнутся со 2 июня. При этом температура воздуха прогреется до +24 градусов. Ближе к концу недели город накроют ливни, а температура упадет до +8 ночью и +13 днем.

Прогноз погоды в Харькове на июнь

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине этим летом погода последует примеру предыдущих лет и будет демонстрировать новые температурные рекорды и разнообразные погодные аномалии — прогноз от народного синоптика.