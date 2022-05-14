До 28 градусів тепла: коли в Україні припиняться опади та почнеться літо

Дощі ненадовго припиняться, а якщо й будуть — то незначними

Наступного тижня на українців після дощових вихідних чекає кілька днів перепочинку від регулярних опадів. Із 16 по 19 травня жителі більшості регіонів насолодяться по-весняному теплими температурами та яскравим сонечком. При цьому короткочасні дощі можливі — на півночі і сході країни.

Про це свідчить прогноз представниці Укргідрометцентру Наталії Голені, повідомляють "Факти".

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За її словами, частина України потрапить під дію поля із підвищеним тиском. Саме тому перші кілька днів прийдешнього тижня будуть сухими і майже по-літньому теплими. Вночі, стверджує метеорологіня, повітря в середньому прогріється до 8-14 градусів, а вдень — +17-22°С.

"16 травня у південній частині країни, а 19 травня — у західних та південно-західних областях очікується 23-28 градусів тепла", — зазначає Наталя Голеня.

Лівобережні українські області можуть чекати у цей період температури в районі +5-10°С вночі та +13-19°С вдень.

При цьому короткочасних опадів повністю виключати не можна. Невеликі дощі ймовірні у зазначений період в північних та східних регіонах. Їхньою причиною стануть окремі атмосферні фронти, які "зачеплять" Україну щодо дотичної.

Згодний із таким прогнозом і народний синоптик Володимир Деркач. На його думку, третя декада травня не буде ще повноцінно теплою — порівняно з літніми температурами, проте українцям буде цілком комфортно.

До кінця місяця ж очікується повернення дощової погоди на значну частину території України. Де саме варто чекати опадів, читайте у матеріалі "Телеграфа".

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