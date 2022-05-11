Сезон дощів затягнеться: синоптики розповіли, на яку погоду чекати на початку літа

Літо почнеться з дощів та гроз

В Україну разом із короткостроковим потеплінням йдуть дощі з грозами, які у деяких областях нашої країни не припинятимуться й у липні.

Про це свідчать дані Gismeteo та Укргідрометцентру.

За даними УГМЦ, опади 12 травня варто чекати у західних областях України, після чого найближчими днями дощі також пройдуть на Півдні та Сході нашої країни.

Цього тижня сухий день на всій території країни варто чекати лише у неділю, 15 травня.

Найбільш прохолодно буде на Сході України, там до кінця тижня температура повітря не підійматиметься вище за +24 градуси. А ось в інших регіонах можна чекати на потепління до +27 градусів. Втім, до вихідних стовпчик термометра все одно впаде до рівня +20... +24 градуса.

Що стосується довгострокового прогнозу, то на початку і в середині липня буде дуже небагато ясних днів, а от дощі з періодичними грозами стануть звичною картиною на цей період. При цьому подібне спостерігатиметься практично на всій території України.

Нагадаємо, дачний сезон знаходиться в самому розпалі, адже після того, як город посаджений починається процес підживлення та добрива посаджених рослин. "Телеграф" раніше писав, чим не варто удобрювати картоплю, щоб не зашкодити врожаю.