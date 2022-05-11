Сезон дождей затянется: синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале лета

Лето начнется с дождей и гроз

В Украину вместе с краткосрочным потеплением идут дожди с грозами, которые в некоторых областях нашей страны не будут прекращаться и в июле.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo и Укргидрометцентра.

По данным УГМЦ, осадки 12 мая стоит ждать в западных областях Украины, после чего в ближайшие дни дожди также пройдут на Юге и Востоке нашей страны.

На текущей неделе сухой день на всей территории страны стоит ждать лишь в воскресенье, 15 мая.

Наиболее прохладно будет на Востоке Украины, там до конца недели температура воздуха не будет подниматься выше +24 градусов. А вот в остальных регионах можно ждать потепления до +27 градусов. Впрочем, до выходных столбик термометра все равно упадет до уровня в +20…. +24 градуса.

Что касается долгосрочного прогноза, то в начале и средине июля будет очень немного ясных дней, а вот дожди с периодическими грозами станут привычной картиной на этот период. При том подобное будет наблюдаться практически на всей территории Украины.

Напомним, дачный сезон находится в самом разгаре, ведь после того, как огород посажен начинается процесс подкормки и удобрения посаженых растений. "Телеграф" ранее писал, чем не стоит удобрять картофель, чтобы не навредить урожаю.