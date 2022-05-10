Укр

Какие удобрения лучше не использовать на огороде, чтобы не навредить картофелю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Чтобы урожай картофеля не пострадал, лучше не использовать свежий навоз Новость обновлена 10 мая 2022, 07:53
Чтобы урожай картофеля не пострадал, лучше не использовать свежий навоз

Не все удобрения одинаково полезны

После того как все растения на огороде посажены, начинается очень важный и ответственный период, от которого во многом зависит будущий урожай — подкормка и удобрение культур. Однако важно помнить, что на разных этапах и для разных овощей подходят разные удобрения, и если внести неправильную подкормку, то это лишь навредит. Поэтому, прежде чем использовать для подкормки какое-то удобрение, необходимо убедиться, что оно действительно пойдет на пользу овощной культуре.

Какими удобрениями не стоит подкармливать клубни картофеля, чтобы получить богатый урожай, пишет Ukr.Media.

Удобрения, которыми не нужно подкармливать картофель

  • Свежий навоз. Такая подкормка привлекает вредителей и способствует развитию разных заболеваний. Также такое удобрение может причинить ожоги корню картофеля.
  • Картофельные очистки. В качестве удобрения можно использовать только те очистки, которые выглядят абсолютно здоровыми. В противном случае они могут спровоцировать заражение клубней заболеваниями.
  • Древесный пепел. Картофель, растущий на нейтральных или щелочных почвах, запрещено посыпать древесной золой, ведь растение может заболеть.
  • Свежие опилки. Так как опилкам, чтобы разлагаться, нужен азот, то они будут брать его из почвы. Из-за этого, картофелю будет недоставать этого важного для него элемента питания.
  • Зеленое удобрение. Такая подкормка будет положительно влиять на рост ботвы, а это негативно отразится на развитии клубней, в результате чего корнеплоды вырастут мелкими и не такими вкусными.
  • Дрожжи. Такое удобрение также поможет лишь нарастить ботву, а сам картофель будет рыхлым и непригодным для продолжительного хранения.
  • Рыбные остатки. Данное удобрение действительно полезно для картофеля, но только в перепрелом виде. В сыром это лишь привлечет вредителей и заболевания.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подготовить капусту к высадке в открытый грунт.

Теги:
#Картофель #Сад #Огород #Удобрение
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