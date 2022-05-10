Какие удобрения лучше не использовать на огороде, чтобы не навредить картофелю
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Не все удобрения одинаково полезны
После того как все растения на огороде посажены, начинается очень важный и ответственный период, от которого во многом зависит будущий урожай — подкормка и удобрение культур. Однако важно помнить, что на разных этапах и для разных овощей подходят разные удобрения, и если внести неправильную подкормку, то это лишь навредит. Поэтому, прежде чем использовать для подкормки какое-то удобрение, необходимо убедиться, что оно действительно пойдет на пользу овощной культуре.
Какими удобрениями не стоит подкармливать клубни картофеля, чтобы получить богатый урожай, пишет Ukr.Media.
Удобрения, которыми не нужно подкармливать картофель
- Свежий навоз. Такая подкормка привлекает вредителей и способствует развитию разных заболеваний. Также такое удобрение может причинить ожоги корню картофеля.
- Картофельные очистки. В качестве удобрения можно использовать только те очистки, которые выглядят абсолютно здоровыми. В противном случае они могут спровоцировать заражение клубней заболеваниями.
- Древесный пепел. Картофель, растущий на нейтральных или щелочных почвах, запрещено посыпать древесной золой, ведь растение может заболеть.
- Свежие опилки. Так как опилкам, чтобы разлагаться, нужен азот, то они будут брать его из почвы. Из-за этого, картофелю будет недоставать этого важного для него элемента питания.
- Зеленое удобрение. Такая подкормка будет положительно влиять на рост ботвы, а это негативно отразится на развитии клубней, в результате чего корнеплоды вырастут мелкими и не такими вкусными.
- Дрожжи. Такое удобрение также поможет лишь нарастить ботву, а сам картофель будет рыхлым и непригодным для продолжительного хранения.
- Рыбные остатки. Данное удобрение действительно полезно для картофеля, но только в перепрелом виде. В сыром это лишь привлечет вредителей и заболевания.
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