Какие удобрения лучше не использовать на огороде, чтобы не навредить картофелю

Не все удобрения одинаково полезны

После того как все растения на огороде посажены, начинается очень важный и ответственный период, от которого во многом зависит будущий урожай — подкормка и удобрение культур. Однако важно помнить, что на разных этапах и для разных овощей подходят разные удобрения, и если внести неправильную подкормку, то это лишь навредит. Поэтому, прежде чем использовать для подкормки какое-то удобрение, необходимо убедиться, что оно действительно пойдет на пользу овощной культуре.

Какими удобрениями не стоит подкармливать клубни картофеля, чтобы получить богатый урожай, пишет Ukr.Media.

Удобрения, которыми не нужно подкармливать картофель

Свежий навоз. Такая подкормка привлекает вредителей и способствует развитию разных заболеваний. Также такое удобрение может причинить ожоги корню картофеля.

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Картофельные очистки. В качестве удобрения можно использовать только те очистки, которые выглядят абсолютно здоровыми. В противном случае они могут спровоцировать заражение клубней заболеваниями.

В качестве удобрения можно использовать только те очистки, которые выглядят абсолютно здоровыми. В противном случае они могут спровоцировать заражение клубней заболеваниями. Древесный пепел . Картофель, растущий на нейтральных или щелочных почвах, запрещено посыпать древесной золой, ведь растение может заболеть.

. Картофель, растущий на нейтральных или щелочных почвах, запрещено посыпать древесной золой, ведь растение может заболеть. Свежие опилки . Так как опилкам, чтобы разлагаться, нужен азот, то они будут брать его из почвы. Из-за этого, картофелю будет недоставать этого важного для него элемента питания.

. Так как опилкам, чтобы разлагаться, нужен азот, то они будут брать его из почвы. Из-за этого, картофелю будет недоставать этого важного для него элемента питания. Зеленое удобрение. Такая подкормка будет положительно влиять на рост ботвы, а это негативно отразится на развитии клубней, в результате чего корнеплоды вырастут мелкими и не такими вкусными.

Такая подкормка будет положительно влиять на рост ботвы, а это негативно отразится на развитии клубней, в результате чего корнеплоды вырастут мелкими и не такими вкусными. Дрожжи . Такое удобрение также поможет лишь нарастить ботву, а сам картофель будет рыхлым и непригодным для продолжительного хранения.

. Такое удобрение также поможет лишь нарастить ботву, а сам картофель будет рыхлым и непригодным для продолжительного хранения. Рыбные остатки. Данное удобрение действительно полезно для картофеля, но только в перепрелом виде. В сыром это лишь привлечет вредителей и заболевания.

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