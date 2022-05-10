Які добрива краще не використовувати на городі, щоб не зашкодити картоплі

Не всі добрива однаково корисні

Після того як всі рослини на городі посаджені, починається дуже важливий і відповідальний період, від якого залежить майбутній урожай — підживлення і внесення добрив. Однак важливо пам’ятати, що на різних етапах і для різних овочів підходять різні добрива, і якщо внести неправильне підживлення, це лише нашкодить рослині. Тому, перш ніж використовувати для підживлення якесь добриво, необхідно переконатися, що воно справді піде на користь овочевій культурі.

Якими добривами не варто підгодовувати картоплю, щоби отримати багатий урожай, пише Ukr.Media.

Добрива, якими не потрібно підгодовувати картоплю

Свіжий гній. Таке підживлення приваблює шкідників та сприяє розвитку різних захворювань. Також таке добриво може спричинити опіки кореня картоплі.

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Картопляні очистки. Як добрива можна використовувати лише ті очистки, які виглядають абсолютно здоровими. Інакше вони можуть спровокувати зараження бульб захворюваннями.

Як добрива можна використовувати лише ті очистки, які виглядають абсолютно здоровими. Інакше вони можуть спровокувати зараження бульб захворюваннями. Дерев’яний попіл . Картопля, що росте на нейтральних або лужних ґрунтах, заборонено посипати деревною золою, адже рослина може захворіти.

. Картопля, що росте на нейтральних або лужних ґрунтах, заборонено посипати деревною золою, адже рослина може захворіти. Свіжа тирса . Через те, що тирсі, щоб розкладатися, потрібен азот, то вони братимуть його з ґрунту. Через це, картоплі не вистачатиме цього важливого для нього елемента живлення.

. Через те, що тирсі, щоб розкладатися, потрібен азот, то вони братимуть його з ґрунту. Через це, картоплі не вистачатиме цього важливого для нього елемента живлення. Зелене добриво. Таке підживлення позитивно впливатиме на ріст бадилля, а це негативно позначиться на розвитку бульб, внаслідок чого коренеплоди виростуть дрібними і не такими смачними.

Таке підживлення позитивно впливатиме на ріст бадилля, а це негативно позначиться на розвитку бульб, внаслідок чого коренеплоди виростуть дрібними і не такими смачними. Дріжджі . Таке добриво також допоможе лише наростити бадилля, а сама картопля буде пухкою і непридатною для тривалого зберігання.

. Таке добриво також допоможе лише наростити бадилля, а сама картопля буде пухкою і непридатною для тривалого зберігання. Рибні рештки. Дане добриво дійсно корисне для картоплі, але тільки в перепрілому вигляді. У сирому це лише привабить шкідників та захворювання.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підготувати капусту до висадки у відкритий ґрунт.