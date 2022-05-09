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Як і навіщо використовувати борошно на городі: поради досвідчених дачників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Борошно може стати в пригоді не тільки на кухні, а й на городі Новина оновлена 09 травня 2022, 07:48
Борошно може стати в пригоді не тільки на кухні, а й на городі

Виявляється, борошно — це хороший засіб від шкідників і відмінне підживлення для розсади.

Кожен дачник хоче, щоб його праця на городі навесні не залишилася марною і восени на нього буде чекати добрий і великий урожай. Щоб це дійсно було так, городники активно удобрюють і підживлюють землю та рослини, часто купуючи дорогі добрива. Проте досвідчені дачники знають кілька секретів, як заощадити на препаратах для підживлення, використовуючи засоби, які є на кожній кухні. Наприклад, звичайне борошно.

Як і для чого використовується борошно на городі, повідомляє Ukr.Media.

Як використовувати борошно на городі

Борошно — чудовий засіб проти різних шкідників. Його застосовують проти крижової блішки, яка шкодить редиску, капусті та крес-салату. Щоб культури були здоровими, їх треба присипати мукою.

Також завдяки борошну можна позбутися чорних мошок. Борошно, посипане на рослини, у поєднанні з водою перетворюється на клейку масу, до якої і приклеюються шкідники.

Крім цього борошно є хорошим джерелом азоту, фосфору та калію, що добре збагачує ґрунт для вирощування добротної розсади. Для цього на відро землі необхідно внести 4-5 столових ложок борошна.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підготувати капусту до висадки у відкритий ґрунт.

Теги:
#Борошно #Сад #Город
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