Навіщо досвідчені дачники залишають на городі обмилки

Для городника — це ще один спосіб захистити свою ділянку від шкідників

Для покращення врожайності ми часто використовуємо на городі сучасні препарати, які, однак, не йдуть на користь людському організму. Для цього є більш здорові альтернативи, як, наприклад, обмилки, тобто старі шматочки мила.

Засіб, який випробували багато городників, безпечний і має потужний ефект, а саме збільшує врожайність, ефективно борючись із комахами та гризунами. Про це пише Ukr. Media.

Користь обмилків для врожайності на городі

Чим ароматніше мило, тим ефективніший його вплив на шкідників, відлякуючи їх. Натуральні шматочки мила при розчиненні не завдають шкоди ні овочам, ні фруктам, а також не загрожують домашнім тваринам.

Як використовувати обмилки на городі

Підготовляємо необхідні матеріали:

шматочки використаного мила;

виготовлені із матеріалу міні мішки;

шнурки;

ножик;

кілочки дерев’яні;

молоток.

Приступаємо до роботи:

Розділяємо шматочки мила на великі частини та відправляємо кожну купку у свій мішечок. Зв’язуємо, але не туго. Зв’язуючи мішечок шнурком залишаємо кільце, за яке підвішуватимемо мішечок. Беремо підготовлені раніше кілочки і вирушаємо на ділянку. По всій межі ділянки забиваємо кілочки, і робимо на кілочку ножем легку ущелину — місце куди за шнурок підвішуватиметься мішечок. Підвішуємо мішечки на кожен кілочок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відлякати шкідників на городі від кабачків.