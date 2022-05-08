Рус

Навіщо досвідчені дачники залишають на городі обмилки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
187
Користь старих шматочків мила для врожаю Новина оновлена 08 травня 2022, 13:15
Користь старих шматочків мила для врожаю

Для городника — це ще один спосіб захистити свою ділянку від шкідників

Для покращення врожайності ми часто використовуємо на городі сучасні препарати, які, однак, не йдуть на користь людському організму. Для цього є більш здорові альтернативи, як, наприклад, обмилки, тобто старі шматочки мила.

Засіб, який випробували багато городників, безпечний і має потужний ефект, а саме збільшує врожайність, ефективно борючись із комахами та гризунами. Про це пише Ukr. Media.

Користь обмилків для врожайності на городі

Чим ароматніше мило, тим ефективніший його вплив на шкідників, відлякуючи їх. Натуральні шматочки мила при розчиненні не завдають шкоди ні овочам, ні фруктам, а також не загрожують домашнім тваринам.

Як використовувати обмилки на городі

Підготовляємо необхідні матеріали:

  • шматочки використаного мила;
  • виготовлені із матеріалу міні мішки;
  • шнурки;
  • ножик;
  • кілочки дерев’яні;
  • молоток.

Приступаємо до роботи:

  1. Розділяємо шматочки мила на великі частини та відправляємо кожну купку у свій мішечок. Зв’язуємо, але не туго.
  2. Зв’язуючи мішечок шнурком залишаємо кільце, за яке підвішуватимемо мішечок.
  3. Беремо підготовлені раніше кілочки і вирушаємо на ділянку. По всій межі ділянки забиваємо кілочки, і робимо на кілочку ножем легку ущелину — місце куди за шнурок підвішуватиметься мішечок. Підвішуємо мішечки на кожен кілочок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відлякати шкідників на городі від кабачків.

Теги:
#Урожай #Врожайність #Город
Володимир Путін привітав українців та мешканців окупованих територій з 9 травня
Політика
Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін привітав українців та мешканців окупованих територій з 9 травня
Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги
Дата публікації
Категорія
Окупанти "промивають" дітям мізки
Окупованим Мелітополем шириться "перемогобісся": під роздачу потрапили навіть діти (фото)
Дата публікації
Категорія
Українським захисникам довелося залишити Попасну
ЗСУ на Донбасі здійснили тактичний відступ: Гайдай назвав причину
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
"Зло не сховається в бункері": Зеленський у зверненні до 8 травня зробив натяк путіну
Дата публікації
Категорія
З наближенням сакральної для росії дати 9 травня окупанти посилюють ракетні обстріли України
Війна – день 74: окупанти не мають успіхів на фронтах і в помсту обстрілюють мирні міста