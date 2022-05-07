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Як виростити гарний урожай капусти: правило, про яке потрібно знати всім дачникам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Виростити соковиту і смачну капусту може навіть садівник-початківець Новина оновлена 07 травня 2022, 07:46
Виростити соковиту і смачну капусту може навіть садівник-початківець

Дотримуючись цього правила, урожай капусти цього року порадує як ніколи.

Настав останній весняний місяць, який приніс із собою довгоочікуване тепло, а це означає, що у садівників та городників додалося ще більше роботи. Крім того, що потрібно займатися підживленням і прополюванням тих культур, які вже посаджені, своєї черги для висадки в ґрунт чекає розсада, що підросла. Ми вже розповідали, як садити помідори, щоб вони росли великими, а тепер поговоримо, як правильно висаджувати капусту. А місячний посівний календар на травень підкаже, в які дні це робити краще.

Як отримати добрий та великий урожай капусти, пише belnovosti.by.

Як правильно підготувати капусту до висадки в ґрунт

Перше, що потрібно зробити, це обробити землю, де ростиме капуста, щоб у качанах не завелися шкідники. Щоб цього уникнути, у лунки при посадці потрібно насипати суміш із 1 столової ложки яєчної шкаралупи, 1 столової ложки золи та 1 чайної ложки гірчиці. Все це добре перемішується, насипається в лунку та поливається гарячою водою з марганцівкою. Коли земля охолоне, тоді можна висаджувати підготовлену розсаду.

Після грядки з капустою варто мульчувати перегноєм, а також раз на 3-4 дні поливати водою.

Перше підживлення — через 2 тижні. Під кожен кущ вилийте по 0,3 л розчину з азотного добрива. Ще через 2 тижні — полийте суперфосфатом. Рецепт — 2 столові ложки добрива змішайте з гарячою водою і перемішуйте, щоб суміш не загуснула. Після цього додайте 10 літрів води і під кожен кущ виливайте по 1 літру.

Сприятливі дні для посадки капусти у травні 2022:

  • Капусту можна садити 7, 12-15, 23, 24, 27, 28 травня.

Раніше "Телеграф" писав, які овочі можна садити навіть на затемненій ділянці. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат.

Теги:
#Капуста #Сад #Город #Посівний календар
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